Andreas Schütte scheidet aus dem Vorstand der Gerresheimer AG aus

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Düsseldorf (ots) -Andreas Schütte (56) wird auf eigenen Wunsch zum 28. Februar 2019aus dem Vorstand der Gerresheimer AG ausscheiden, um sich neuenberuflichen Herausforderungen zu stellen. Diesem Wunsch hat derAufsichtsrat der Gerresheimer AG in seiner gestrigen Sitzungstattgegeben. Andreas Schütte ist seit 2009 im Vorstand derGerresheimer AG und dort für die Geschäftsbereiche Plastics & Devicesund Advanced Technologies zuständig. Diese Aufgaben übernimmt zum 1.März 2019 Dietmar Siemssen, der bei der Gerresheimer AG denVorstandsvorsitz zum 1. November 2018 übernimmt."Wir akzeptieren den Wunsch von Herrn Schütte, aus eigenerVeranlassung seinen Vertrag vorzeitig zu beenden. Wir danken ihm fürseinen Einsatz und seine Leistungen für die Gerresheimer AG in denletzten nahezu zehn Jahren. Unter seiner Mitarbeit konnteGerresheimer seine marktführenden Stellungen international weiterausbauen, insbesondere in Nord- und Südamerika sowie Indien. Außerdemwurde das Leistungsspektrum von Drug Delivery Systemen durch den Kaufvon Sensile Medical deutlich erweitert. Wir wünschen Herrn Schütteauch zukünftig viel Erfolg", sagte Dr. Axel Herberg, Vorsitzender desAufsichtsrates der Gerresheimer AG.Pressekontakt:Jens KürtenGroup Senior Director Communication & MarketingPhone +49 211 6181-250Fax +49 211 6181-241j.kuerten@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuell