Andreas Scheuer übernimmt Schirmherrschaft für Hackathon auf Smart Country Convention

Berlin (ots) - BMVI stellt Daten für Programmier-Marathon zurVerfügungPremiere des Wettbewerbs ist vom 20. bis 21. November im Rahmender Smart Country Convention im CityCube BerlinDie Smart Country Convention hat einen weiteren starken Partnergewonnen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer übernimmt dieSchirmherrschaft für den Hackathon auf der Veranstaltung. Auch dieDaten, aus denen digitale Lösungen für Kommunen entwickelt werden,stellt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur(BMVI) bereit. Bei dem Wettbewerb programmieren mehrere Teams 24Stunden lang auf Grundlage bereitgestellter Daten Ideen undPrototypen für Verwaltungen und öffentliche Dienstleistungen. DerSmartCountry{Hacks} - Hackathon findet erstmals vom 20. bis 21.November 2018 im Rahmen der Smart Country Convention in Berlin stattund wird vom Verein Hackerstolz e.V. organisiert. Am 21. Novemberwerden die Ergebnisse vorgestellt und das Gewinner-Team gekürt.Initiert wurde die Aktion vom Digitalverband Bitkom und der MesseBerlin, den gemeinsamen Ausrichtern der Veranstaltung."Wenn es um digitale Lösungen für Kommunen geht, brauchen wirfrischen Wind und der Hackathon ist der ideale Ort dafür. DieUnterstützung durch das BMVI unterstreicht die Rolle der SmartCountry Convention als zentrale Plattform rund um innovative digitaleLösungen für Behörden, Ämter und öffentliche Unternehmen", sagteBitkom-Präsident Achim Berg.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erklärte: "Wir brauchenInnovationen im Public Sector, um gleichwertige Lebensverhältnisse inganz Deutschland zu gewährleisten. Daten bilden eine wichtige Säulefür die Digitalisierung der Gesamtgesellschaft und der Hackathonbietet Entwicklern, Programmierern und Designern die Möglichkeit, diedigitale Zukunft Deutschlands mitzugestalten. Daher habe ich gernedie Schirmherrschaft übernommen."Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin:"Die Digitalisierung des Public Sector kann nur gelingen, wenn wiralle relevanten Akteure zusammen bringen. Deshalb ist es ein großerGewinn für alle Teilnehmer der Smart Country Convention, dass wir nunauch das BMVI neben anderen Vertretern von Verwaltung, Politik,Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft an Bord haben. Sehrgespannt bin ich im Übrigen auf die Ergebnisse des Hackathon."An den drei Veranstaltungstagen der Smart Country Conventionwerden im CityCube Berlin digitale Lösungen für den Public Sectorpräsentiert. Die Smart Country Convention richtet sich anTechnologieanbieter, Vertreter der Verwaltungen und Behörden vonBund, Ländern, Städten und Gemeinden, an kommunale und sonstigeöffentliche Unternehmen sowie an Träger von Bildungs- undGesundheitseinrichtungen.Weitere Informationen zum ersten SmartCountry{Hacks} - Hackathongibt es unter https://smartcountry-hacks.de/.Die Smart Country Convention wird über 2018 hinaus jeweils zumJahresende im CityCube Berlin stattfinden. Online gibt esInformationen unter www.smartcountry.berlin.