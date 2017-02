Unterföhring (ots) -- Produktion von Bavaria Fernsehproduktion, Sky Deutschland und SonarEntertainment- Sequel des Filmhits und des gleichnamigen Roman-Bestseller vonLothar-Günther Buchheim "Das Boot"- Internationale Erstausstrahlung, u.a. in den Sky LändernDeutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland für 2018geplant- Andreas Prochaska erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen wie denDeutschen Filmpreis, die Romy und den Bayerischen FernsehpreisEine der spannendsten internationalen Produktionen geht in ihrenächste Phase: Bavaria Fernsehproduktion, Sky Deutschland und SonarEntertainment entwickeln zurzeit die internationale Eventserie "DasBoot". Nun steht fest, wer die Regie der Serie übernehmen wird: MitAndreas Prochaska konnte einer der renommiertesten deutschsprachigenRegisseure gewonnen werden. Prochaska begeisterte in derVergangenheit Publikum und Kritiker gleichermaßen, unter anderem mit"Das Finstere Tal" und "Das Wunder von Kärnten", das mit demInternational Emmy prämiert wurde. Er wurde darüber hinaus mit demDeutschen Filmpreis, der Romy und dem Bayerischen Fernsehpreisausgezeichnet.Die achtteilige Serie "Das Boot" baut auf dem gleichnamigenBestseller von Lothar-Günther Buchheim und dem weltweitenBlockbuster von 1981 auf. "Das Boot - Die Serie" beginnt im Herbst1942, als der U-Boot-Krieg an Brutalität immer mehr zunimmt. Währendeine blutjunge Besatzung ihre gefährliche Feindfahrt antritt,formiert sich im U-Boot Hafen von La Rochelle die aufkommendeResistance. Erweitert wird die Handlung um die Kriegsführung derAlliierten zu Land und zu See. Im Mittelpunkt steht das zentraleThema Buchheims, das heute in Zeiten des Terrors leider nichts vonseiner Relevanz verloren hat: blinder Fanatismus, der junge Männer ineinen sinnlosen Krieg treibt. Die Produktion ist mit 25 MillionenEuro budgetiert.Moritz Polter und Oliver Vogel, Executive Producer BavariaFernsehproduktion GmbH: "Andreas Prochaska überzeugt mit seinerbildgewaltigen, authentischen und gleichzeitig modernen Erzählweise.Wir freuen uns außerordentlich mit Andreas Prochaska einen Regisseurgefunden zu haben, der unsere Vision für die Fortsetzung von "DasBoot" teilt."Marcus Ammon, Senior Vice President Fiction und Entertainment beiSky Deutschland: "Andreas Prochaska hat in der Vergangenheitbewiesen, dass er durch seine Bildsprache ebenso mutig wie spannenderzählen kann. Genau das suchen wir für unsere Sky OriginalProductions. Wir freuen uns, nun die Produktionsphase für "Das Boot"einläuten zu können.""'Das Boot' ist der wichtigste und erfolgreichste Anti-Kriegsfilmseiner Zeit und findet noch heute seinen Nachhall", sagte DavidEllender, President Global Distribution & Co-Productions von SonarEntertainment. "Andreas Prochaska ist ein sehr renommierterFilmemacher, und mit ihm als Regisseur stellen wir sicher, dass dieursprüngliche Vision für die Handlung und die Serie aufrechterhaltenwird. Sonar freut sich sehr darüber, als Partner bei dieserprestigeträchtigen Produktion mitzuwirken."Andreas Prochaska: "Das Boot" ist ein Meilenstein in derGeschichte der Antikriegsfilme, es steht für Authentizität, Spannung,Drama, Emotion und Action. Die Serie geht einen Schritt weiter,kombiniert die klaustrophobische Atmosphäre des Bootes mit einemHandlungsstrang im Dunstkreis der Resistance, schafft damit auchstarke Frauenfiguren und gibt mir als Regisseur die Möglichkeitdieses Erbe in die zeitgemäße Form seriellen Erzählens zu übertragen.Tony Saint ("Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley", "TheInterceptor" u.a.) und Johannes W. Betz ("Der Tunnel", "DieSpiegel-Affäre" u.a.) treten als Head-Autoren der Eventserie auf, dieinternational besetzt werden soll. Als Executive Producer aufBavaria-Seite sind Moritz Polter ("Spotless", "Crossing Lines" u.a.)und Oliver Vogel ("Dengler", "SOKO Stuttgart" u.a.)verantwortlich,auf Seiten von Sky Marcus Ammon und Frank Jastfelder und auf Seitenvon Sonar Jenna Santoianni ("Taboo", "The Shannara Chronicles").Der Produktionsstart ist für Mitte 2017, die internationaleErstausstrahlung für 2018 geplant.Über die Bavaria FernsehproduktionDie Bavaria Fernsehproduktion ist eine der größten deutschenProduktionsfirmen im TV-Fiction-Bereich. Zu ihrem Portfolio gehörenu.a. verschiedene "Tatort"-Produktionen sowie die Erfolgsformate "DieRosenheim-Cops", "Inga Lindström" und "SOKO Stuttgart". DieDailynovela "Sturm der Liebe" wurde in mehr als zwanzig Länderverkauft und zählt zu den erfolgreichsten europäischen Serienüberhaupt. Die Tochtergesellschaft von Bavaria Film und ZDFEnterprises mit Firmensitz in München-Geiselgasteig hat weitereStandorte in Köln, Berlin und Stuttgart. ZurBavaria-Erfolgsgeschichte zählen unter anderem zwei InternationalEmmy Awards: für den Dreiteiler "Die Manns - Ein Jahrhundertroman"und das Drama "Mein Vater". Der Spielfilm "Das Boot" von WolfgangPetersen erhielt sechs Nominierungen für den Oscar® und eineNominierung für den Golden Globe®.Über Sonar EntertainmentSonar Entertainment ist eine facettenreiche, Independent-Firma,die erfolgreich in der sich stetig wandelnden, globalenFernsehproduktions- und Vertriebswelt agiert. Mit Hauptsitz in LosAngeles und Niederlassungen in der ganzen Welt hat SonarEntertainment eine einzigartige Position inne, die es erlaubt,Fernsehserien, Mini-Serien und Fernsehfilme zu entwickeln. Die Firmaentwickelt, produziert, kauft, finanziert, bündelt und vertreibtProdukte sowohl auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene.Obwohl sich Sonar Entertainment überwiegend auf die Entwicklung undProduktion von neuen Projekten konzentriert, vertreibt die Firma auchüber 1000 Produkte, unter anderem preisgekrönte Programme von RHIEntertainment, Hallmark Entertainment und Hal Roach, um nur ein paarzu nennen.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).