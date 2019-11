Andreas Ostermann von Roth wird COO bei Blanco / Geschäftsführung wieder komplett (FOTO)

Oberderdingen (ots) - Zum 1. Januar 2020 übernimmt Andreas Ostermann von Rothdie neue Position des Chief Operating Officer (COO) bei Blanco. Damitkomplettiert der Diplom-Ingenieur neben CEO Frank Gfrörer und CFO Rüdiger Böhledie Führungsspitze des Spülen- und Armaturenherstellers. In der neu geschaffenenFunktion des COO verantwortet Andreas Ostermann von Roth sämtliche Supply ChainAktivitäten der Blanco-Gruppe und zeichnet für die globale Beschaffung,weltweite Produktion und Logistik verantwortlich. Ebenso unter seiner Leitungsteht der Bereich Material Research & Development. Auch das RessortNachhaltigkeit ist dem künftigen COO zugeordnet. "Wir freuen uns sehr, dass wirmit Andreas Ostermann von Roth eine äußerst kompetente Führungspersönlichkeitgewinnen konnten", so Dr. Johannes Haupt, CEO der Blanc & FischerFamilienholding und Vorsitzender des Blanco Verwaltungsrates.Einer der Schwerpunkte des 55-Jährigen wird die Weiterentwicklung des globalenLieferkettenmanagements sein, das sich aufgrund der Internationalisierung undDigitalisierung zunehmend komplexer und dynamischer gestaltet. "AlsSystemanbieter für den 'Wasserplatz in der Küche' hat die verlässlicheBereitstellung der Produkte an unsere Kunden höchste Priorität. Mit seinemprofunden Knowhow in den Bereichen Einkauf, Produktion und Logistik ist AndreasOstermann von Roth deshalb eine ideale Verstärkung für unser Team", betont CEOFrank Gfrörer.Der in Heidenheim an der Brenz geborene Ostermann von Roth studierteWirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin und starteteseine Karriere als Trainee bei Audi. Nach Stationen bei Behr Thermot-tronik,Varta Consumer Batteries sowie Kuka Roboter, wo er in jeweils leitendenFunktionen seine breit gefächerte Expertise aufbaute, war er zuletzt als COObeim Pneumatik-Spezialisten Aventics beschäftigt.Pressekontakt:BLANCO GmbH + Co KGAntje HilbertGlobal Group CommunicationsExternal Communications75038 OberderdingenGermanyTelefon: +49 7045 44-81404E-Mail: antje.hilbert@blanco.dewww.blanco.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17725/4447384OTS: Blanco GmbH + Co KGOriginal-Content von: Blanco GmbH + Co KG, übermittelt durch news aktuell