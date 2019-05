Bad Dürkheim (ots) -3 Tage, 14 Shows und mehr als 20 Comedians / Verleihung des "SWR3Comedy Förderpreises" am 18. MaiDas vierte "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim wurde heute (16.Mai 2019) um 18 Uhr mit einer Show von SWR3 Comedy-Chef AndreasMüller in der Salierhalle eröffnet. Weitere Künstlerinnen undKünstler des ersten Festivaltags sind auf der Open-Air-BühneGlasBlasSing. Jeweils in einer Mixed Show spielen Tahnee undSuchtpotenzial sowie die Newcomer Jonas Greiner, Amjad und HeleneBockhorst. Bereits ab 16 Uhr waren die Künstler auch auf derLive-Bühne auf dem Schlossplatz in Interviews mit "SWR3Morningshow-Moderator" Kemal Goga zu sehen.Festivalprogramm auf fünf BühnenMehr als 20 Künstler sind über drei Tage in einem vielseitigenFestivalprogramm auf fünf Bühnen zu sehen. Dabei sind Comedy-Starswie Tobias Mann, Ralf Schmitz, Bernhard Hoëcker oder KatieFreudenschuss. Die Newcomer der Szene zeigen ihr Repertoire jedenAbend ab 22:30 Uhr im Dürkheimer Haus. Am Festival-Samstag (18. Mai)wird der "SWR3 Comedy Förderpreis" verliehen. Ab 16:30 Uhr tretendann fünf Kandidatinnen und Kandidaten auf der Live-Bühne auf demSchlossplatz im Finale gegeneinander an. Eine Fachjury, der AndreasMüller, die Comedians Katie Freudenschuss, Andi Kraus und MatzeWeinmann von Eure Mütter sowie Bad Dürkheims Bürgermeister ChristophGlogger angehören, kürt die Preisträgerin bzw. den Preisträger. DerGewinn enthält neben einem Comedy-Coaching von Andreas Müller u. a.zahlreiche Möglichkeiten live, im Radio und im Web aufzutreten.Kostenfreies RahmenprogrammEinige Restkarten sind noch auf www.SWR3service.de oder an derAbendkasse erhältlich. Wer kein Ticket hat, kann die Veranstaltungenvor Ort auf der Videowand auf dem Schlossplatz anschauen. Dort findenaußerdem täglich Live-Talks mit den Festivalkünstlern statt. Zumkostenfreien Rahmenprogramm gehören zudem die "SWR3 Live Lyrix" mitAlexandra Kamp und Ron Spiess. Für das Festival wurde eineSpezial-Fun-Edition zusammengestellt. Die Moderation übernimmtKristian Thees in Vertretung für Ben Streubel. Auf dem Römerplatzgibt es Musik-Comedy von John Beton & the five Holeblocks. SWR3berichtet zudem während des gesamten Festivals live aus Bad Dürkheim.Die Comedy-Shows können per Livestream auf www.SWR3.de verfolgtwerden.Comedy ist fest im Programm verankertBei SWR3 ist Comedy bereits seit den 1990er Jahren neben Musik undInformation eines der wichtigsten Programmelemente. Seit 2007 istAndreas Müller Comedy-Chef von SWR3 und prägt dasProgramm. Er ist wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky nicht nurim Radio zu hören, sondern auch mit eigener Show im SWR3 Landlive zu erleben.Hinweis:Der Auftritt von Lizzy Aumeier in der Mixed Show musstekrankheitsbedingt entfallen.Weitere Informationen auf:http://swr.li/swr3-comedy-festival-2019-auftaktwww.SWR3.de/presse und www.SWR3.de, Fotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Telefon: 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell