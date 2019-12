Andreas Lesniewicz (CONREN): „Zurück in einem Goldilocks-Makroumfeld“

Das Jahr nähert sich seinem Ende und in der Wirtschaft sowie an der Börse sieht es gar nicht so schlecht aus. Aktienmärkte sind in den letzten Wochen auf neue Jahreshochs, teilweise historische Hochs, gestiegen.

Die Rezessionsangst hat weiter nachgelassen. Die Wachstumszahlen und die Entwicklung der Unternehmensgewinne sind zwar keineswegs berauschend, aber wir sind zurück in einem Goldilocks-Makroumfeld: niedriges Wachstum, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung