Andreas Lesniewicz (CONREN): Wachstum übertrifft allgemeine Erwartungen

17.07.2021 – Die Weltwirtschaft befindet sich weiter auf Wachstumskurs. COVID19 tritt für weite Teile der Weltwirtschaft immer weiter in den Hintergrund. In den USA wird das Bruttosozialprodukt das Vor-COVID-Level bereits im zweiten Quartal und in Europa voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal erreichen. Im Sommer letzten Jahres waren wir noch recht alleine mit einem positiven Ausblick. Nun mehren sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung