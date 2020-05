Andreas Lesniewicz (CONREN): „Harte“ Zahlen

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zeigen sich nun allmählich in den „harten“ Zahlen.

Die in Europa und in den USA getroffenen Maßnahmen wie Ausgangssperren, Einschränkung der Reisetätigkeit, etc. haben einen immens hohen Einfluss auf die volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage:

Der IMF rechnet mit einer Kontraktion der globalen Wirtschaftsleistung von 3% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!