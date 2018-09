Potsdam (ots) -In der Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg am04.09.2018 hat der Fraktionsvorsitzende, Andreas Kalbitz, Stellunggenommen zu der Berichterstattung des rbb über die Ereignisse inChemnitz. Er erwähnte dabei, dass in der Nachrichtensendung"Brandenburg aktuell" für den Bericht über den Schweigemarsch derAfD-Landesverbände Sachsen, Thüringen und Brandenburg falschesBildmaterial verwendet wurde, das von einem anderen Tag stammte.Kalbitz wies darauf hin, dass sich die ARD-Tagesthemen, die ähnlichesMaterial verwendet hatten, dafür entschuldigt haben. Der rbb hat diefalschen Bilder unkommentiert gelassen, obwohl inzwischen sowohlGeneralstaatsanwaltschaft und sächsische Staatsregierung bestätigthaben, dass es in Chemnitz keinerlei "Hetzjagden" und keinen "Mob"gegeben hat.In der darüber entstandenen Diskussion mit dem rbb-MitarbeiterAndreas B. Hewel verlor dieser die Fassung. An Fraktionschef AndreasKalbitz gerichtet sagte er wörtlich: "Sie greifen den rbb ja auchdirekt an ... deswegen greife ich auch Sie an!"Dazu Andreas Kalbitz, der auch medienpolitischer Sprecher derAfD-Fraktion ist:"So sieht also der von uns allen mittels Zwangsgebühren üppigfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Rolle im Umgang mitder AfD. Nach außen von 'Qualitätsjournalismus' und 'neutralerBerichterstattung' faselnd, sind einige Macher doch offensichtlichwenig anderes als mediale Kämpfer für die rot-rot-grüne Sache undgehen - da die Mutterparteien in der Wählergunst immer weiter sinken- in den 'Angriffsmodus' über. Zur Erinnerung: Der Journalist ist,außer wenn er sich als Kommentator verdingt, Berichterstatter. Er hatall das, was der rbb tagtäglich tut - weglassen, verfremden,verzerren, vernebeln und nun auch offen angreifen - zu unterlassen.Für rbb-Reporter Hewel muss ich hier die Tagesthemen-Legende HannsJoachim Friedrichs zitieren: 'Einen guten Journalisten erkennt mandaran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache - auch nichtmit einer guten Sache.' Daraus Konsequenzen zu ziehen, ist nun Sacheder Verantwortlichen beim rbb."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell