Potsdam (ots) -Die Zahl der Menschen in Deutschland, die von ihrem Lohn lebenkönnen, nimmt laut dem aktuellen Armutsbericht ab. Der Bericht derNationalen Armutskonferenz kommt zum Ergebnis: Deutschlandweit sinddie Löhne zu niedrig, zu viele Arbeitsverträge sind zeitlichbefristet und es gibt zu viele Minijobs.Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, sagt zu dieser arbeitsmarktpolitischen und sozialenSchieflage, die in Brandenburg vor allem den Süden betrifft:"Wenn der stellvertretende Vorsitzende der Tafel Deutschland, KaiNoack, mit Blick auf Cottbus, Spremberg und Lübben erklärt, dieNutzergruppe, die Hilfe von der Tafel benötige, habe sich in denletzten Jahren verändert, ist das ein Alarmzeichen für echteSozialpolitiker, aber halt nicht für Sozialdemokraten. Noack sieht imGegensatz zu Woidkes realitätsblinder SPD die Armut der Arbeitendenund stellt fest: 'Waren es früher Sozialhilfeempfänger undObdachlose, dann ALG 1- und ALG 2-Empfänger, sind es jetzt wirklichviele Menschen, die arbeiten gehen und trotzdem davon nicht lebenkönnen'; außerdem 'viele alleinerziehende Mütter und Väter und essind viele Leute momentan, die gearbeitet haben und jetzt in dieAltersarmut rutschen'.Die von Rot-Rot immer voller Stolz präsentiertenJubel-Arbeitsmarktzahlen verbergen das Problem dieserLandesregierung, die sich eben nicht für die Menschen interessiert,die hinter diesen Zahlen stehen. Trotz sinkender Arbeitslosenquotenauch in Südbrandenburg steigt die Armut hier. Durch die Art derArbeitsverhältnisse, die vielen Teilzeitjobs oder auch diebefristeten Arbeitsverträge bleibt - laut Armutsbericht - zu wenigauf dem Lohnzettel übrig. Ursachen seien oft mangelndeSchlüsselqualifikationen und fehlende Schul- und Berufsabschlüsse.Laut Armutsbericht hat sich in Deutschland in den vergangenen zehnJahren - dank Nahles und Co. - die Zahl der sogenannten Erwerbsarmenverdoppelt."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell