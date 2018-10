Potsdam (ots) -Der Landesbibliotheksverband Brandenburg kritisierte vor kurzemdie unzureichende Förderung von Bibliotheken im ländlichen Raum.Bibliotheken als kulturelle Anker kämen im Landeskonzept derWoidke-Regierung gar nicht vor, wie die Vorsitzende Cornelia Stabrodtbemängelte.Andreas Kalbitz, Vorsitzender und kulturpolitischer Sprecher derAfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, erklärt zum "Tag derBibliotheken" am 24. Oktober:"Wenn die MOZ titelt "Bibliotheken als Pflichtaufgabe" und voneinem "Hilfeschrei einer Bildungseinrichtung" spricht, "die zu wenigBeachtung findet" - dann sieht jeder, was der SPD Bildung bedeutet,nämlich nichts. Insbesondere der ländliche Raum außerhalb desSpeckgürtels wird von der Woidke-Regierung seit Jahren massivvernachlässigt, sei es bei der Infrastruktur und Arbeitsplätzen undauch beim Thema Volksbildung, für das die Bibliotheken bei uns in derMark seit Generationen stehen.Bibliotheken sind unverzichtbare Stätten der Bildung undBegegnung, kulturelle Anker, ein Stück Heimat, wo sich die Menschentreffen, wo Lesungen stattfinden und wo Leseförderung für Schülerangeboten wird. Unsere Sprache, unsere Heimat, unsere Kultur, unsereIdentität - dafür stehen die Bibliotheken in Brandenburg. Und wenntrotz sprudelnder Steuereinnahmen die Woidke-Regierung erklärt, 'inder Pflicht seien aber die Kommunen', so SPD-Kultusministerin Münch,dann zeugt das nur von Verantwortungslosigkeit angesichts vonkommunalen Kürzungen bei den Bibliotheken. Bibliotheken sind einerlebbares Zeichen unserer Kultur, jetzt und in der Zukunft - unddeshalb fordern wir als AfD-Fraktion ein deutlich stärkeresEngagement von Woidke und Münch für die Bibliotheken in Brandenburg,insbesondere im ländlichen Raum."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell