Potsdam (ots) -Offensichtlich kündigt sich in der von Skandalen, Rücktritten undinternen Zerwürfnissen gekennzeichneten Regierungskoalition aus SPDund Linken in Brandenburg der nächste große Streit an. Mit Blick aufdie Landtagswahlen will SPD-Innenminister Schröter wohl Aktionismusvortäuschen und - wie seit Jahren von der AfD-Opposition gefordert -sogenannte "Flüchtlinge" abschieben, die kein Recht auf Asyl haben.Johlige von der Linken verlangt von SPD-Schröter, Abschiebungenkrimineller sogenannter "Flüchtlinge" nach Afghanistan zu stoppen,und verlangt, dass dieser "als Allererstes seinen Politikstil ändernmüsste".Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Andreas Kalbitz:"Es ist schon zu einem peinlichen Reflex geworden: So wie jemanddas Wort 'Abschiebung' in den Mund nimmt, jaulen die Linken imLandtag Brandenburg auf. Verzweifelt halten die SED-Erben an ihrerEinstellung fest, dass jeder, der erst einmal in Deutschland ist,auch hier bleiben soll. Geltendes Recht spielt bei dieser ideologischverblendeten Argumentation genauso wenig eine Rolle wie die nochimmer verschwindend geringe Anerkennungsquote sogenannter'Flüchtlinge'. Die Linken machen sich trotzdem stark für dieungebremste Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Warum? Das istjedem klar, der mal eine Kundgebung besucht hat, an der sich dieExtremisten beteiligen, die aus Steuergeld bezahlt, für die Linken imLandtag sitzen: Da wird unverhohlen der 'Volkstod' - also dasAussterben des deutschen Volkes - befürwortet. Und SPD-InnenministerSchröter wird von den Linken für jede gelungene Abschiebunggescholten. Eine über alle Maße zerstrittene Koalition aus dengrößten Verlierern in der Wählergunst hat sich selbst und dieRegierungsgeschäfte nicht mehr in der Hand. Aber es ist inzwischen jaschon egal, ob SPD-Schröter sich mit ein paar Scheinabschiebungendurchsetzen kann oder nicht. Die Umfragen zeigen, dass die Bürgerlängst verstanden haben: Wer eine konsequente Haltung gegenüberillegalen und kriminellen sogenannten 'Flüchtlingen' fordert, kannohnehin nur eine Partei unterstützen: Die AfD."