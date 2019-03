Finanztrends Video zu



Potsdam (ots) - Die Merkel-Regierung hat heute offiziell dagegenprotestiert, dass mehrere deutsche Korrespondenten in der Türkeivorerst keine weitere Arbeitsgenehmigung erhalten haben. Als derBrandenburger Journalist Billy Six in Venezuela grundlos inhaftiertwurde, blieb ein offizieller Protest der GroKo aus.Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Andreas Kalbitz:"Offensichtlich teilt die Merkel-GroKo Journalisten in Kategorienein: Wer wie Yücel oder die, denen jetzt die Pressekarten in derTürkei nicht verlängert worden sind, für ein Mainstream-Mediumarbeitet, verdient die volle Unterstützung der Regierung. Schon wenndie Akkreditierung nicht verlängert wird, lässt sich das Kanzleramtzum offiziellen Protest hinreißen. Wenn aber ein investigativerJournalist wie der Brandenburger Billy Six, der unter anderem für dieregierungskritische deutsche Wochenzeitung 'Junge Freiheit' arbeitet,grundlos in Venezuela festgenommen und seit Monaten im Gefängnis desGeheimdienstes eingekerkert wird, schweigen Merkel und ihre Minister.Für Billy Six gibt es keine Unterstützung auf Regierungsebene, keinenProtest aus Berlin. Ich fordere die Bundesregierung auf, sofort diepolitisch motivierte Ungleichbehandlung von Journalisten zu beenden,gegen die Inhaftierung von Billy Six auf höchster Ebene zuprotestieren und sich unverzüglich für seine Freilassungeinzusetzen!"Die AfD-Fraktion Brandenburg fordert auch mit einemSelbstständigen Entschließungsantrag am 14.03.2019 in derPlenarsitzung den Brandenburgischen Landtag auf, auf dieBundesregierung einzuwirken, sich umgehend und verstärkt für dieFreilassung des Journalisten Billy Six zu engagieren.