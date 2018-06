Andreas Kalbitz: Erinnerung an den 17. Juni 1953 muss wach gehalten werden

Potsdam (ots) - Zum 65. Jahrestag des Volksaufstand am 17. Juni1953 in der DDR erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Andreas Kalbitz:"Am 17. Juni 1953 haben hunderttausende Menschen unter denBedingungen einer skrupellosen Diktatur beachtlichen Mut gezeigt undsich dem SED-Regime widersetzt. Die blutige Niederschlagung diesesAufstands zeigt, dass hinter der sozial gerechten Fassade desKommunismus eine hässliche totalitäre Fratze steckt. Die Erinnerungan dieses historische Ereignis muss unbedingt wach gehalten werden -in den Schulen, in der Politik und in der öffentlichen Diskussion.Wir verneigen uns vor den Aufständischen und vor allen Opfern."Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell