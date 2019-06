Potsdam (ots) - Zur interfraktionellen Arbeitstagung und demanschließen Symposium "Staatlich finanzierter Linksextremismus"organisiert durch die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, erklärtder Fraktionsvorsitzende, Andreas Kalbitz:"Dieses Arbeitstreffen hat erneut bestätigt, wie verwoben dieAltparteien und der teils gewaltbereite Linksextremismus sind. Unterden Deckmäntelchen von Toleranzförderung und politischer Bildungwerden Millionen Euro Steuergeld für den Machterhalt der jeweils nochregierenden Altparteien und für die Diffamierung der größtenOppositionspartei, der AfD, zweckentfremdet.Die Gastredner des Abends - Dr. Roland Hartwig (MdB), Jens Maier(MdB) und Christian Jung (Autor von "Der Linksstaat") - haben denBesuchern der ausgebuchten Veranstaltung im Landtag Brandenburg undden Zuschauern in den sozialen Medien wichtige Einblicke in diesemeist gut verschleierten Förderstrukturen gegeben. DieKonferenzteilnehmer aus der Bundestags- und fast allenLandtagsfraktionen der AfD waren sich am Ende des Tages mit unseinig: Die Strukturen dieser eindeutig illegalen Finanzierung vonVereinen und Initiativen, die zumeist eben keine gemeinnützigen Zieleverfolgen, sondern eindeutig einseitig parteipolitisch arbeiten oderderen Ziel meist nur in der Unterdrückung und Diffamierung derOpposition besteht, müssen in ganz Deutschland durch uns aufgedecktund trockengelegt werden.Dazu hat der Tag im Landtag Brandenburg einen weiteren wichtigenAnstoß gegeben. Die Nervosität der ins Visier genommenen Akteuredürfte sich zukünftig noch steigern, denn nach den Landtagswahlen imOsten noch stärkere AfD-Fraktionen werden dafür sorgen, dass dieKooperationen mit Linksextremisten im vorgeschobenen 'Kampf gegenRechts' endlich beenden werden."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell