Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, erklärt zum Kohleausstieg in der Lausitz und dem damitverbundenen Arbeitsplatzabbau:"Jetzt kommt der GroKo-Kohleausstieg - und die Arbeitsplätze inder Lausitz gehen verloren. Bei der Durchsetzung derschwarz-rot-dunkelrot-grünen sogenannten Energiewende können sich dieIdeologen der Altparteien feiern, während die Menschen verlieren.Laut WELT verlieren 600 Arbeitnehmer ihren Job allein bei der LEAG -und in der Region um Jänschwalde kommen noch einmal 900 Arbeitsplätzebei mittelständischen Firmen hinzu, die für die LEAG arbeiten.Bislang gibt es weder einen Ersatz für diese Arbeitsplätze nochein halbwegs schlüssiges Konzept der Woidke-Regierung für die Zukunftder Lausitz. Die Menschen werden sowohl von Woikde als auch vonMerkel alleingelassen. Dass wir außer Wind und Solar alles andereimportieren müssen, das Gas aus Russland, den Atomstrom ausFrankreich, das Öl von den Saudis? Der ideologische Wahn gegen dieBraunkohle geht weiter, natürlich auch in den verbündetenMainstream-Medien wie der Süddeutschen Zeitung in ihrerunübertroffenen Arroganz: 'Die Bedrohung des Planeten ist größer alsdie Jobs von gestern.' Dass jetzt der Präsident desBundesrechnungshofes, Kay Scheller, über die sogenannte Energiewendeein 'vernichtendes Urteil' fällt und Altmaiers Scheitern schonvorwegnimmt, wird die Ideologen der GroKo und auch die von Rot-Rot inBrandenburg nicht davon abbringen, Tausende von Arbeitsplätzen in derLausitz sehenden Auges zu vernichten - und zwar ersatzlos."