Potsdam (ots) - Bei der Wahl von Richtern für dasLandesverfassungsgericht durch den Landtag Brandenburg ist derWahlvorschlag der AfD-Fraktion, die Juristin Victoria Tuschik, inallen vier Wahlgängen, in denen sie angetreten ist, durchgefallen.Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Andreas Kalbitz:"Die Altparteien haben auch heute keinen Hehl daraus gemacht, dasses ihnen weder um Qualifikation der Bewerber noch um die Demokratiegeht. Es ist für unsere Fraktion eine Selbstverständlichkeit, dassdie Besetzung der Richterstellen am Landesverfassungsgericht einAbbild der Parteienlandschaft des Landes wiedergeben sollte.Schließlich haben bei der letzten Wahl über 12 % der Brandenburgerder AfD ihre Stimme gegeben, zum Zeitpunkt der heutigen Richterwahlist keine Partei in Brandenburg stärker als die AfD und dieAlternative für Deutschland hat ohnehin die berechtigte Chance, ausder nächsten Landtagswahl als stärkste Kraft hervorzugehen. UnsereWähler erwarten, dass ein demokratisches Parlament sie ernst nimmtund auch bei der Besetzung des höchsten Gerichts des Landes ihr Votumzum Tragen kommt. Doch das hat die Front der Einheitspartei aus SPD,Linken, CDU und Grünen heute erneut im Parlament verhindert. Wirhaben mit Victoria Tuschik eine hervorragend geeignete Kandidatinvorgeschlagen. Sie hat leider neben den Stimmen unserer Fraktion nurwenige aus dem Lager der Altparteien erhalten. Das ist mehr alsbedauerlich und zeigt, wie wenig der Willen der Wähler denAltparteien bedeutet. Wir können alle froh sein, dass dieLandtagswahlen des kommenden Jahres die AfD immens stärken undBrandenburgs unsägliche rote-rote Regierung beenden werden. Damit hatim Landtag dann ab September 2019 auch die Demokratie alstatsächliche Herrschaft des Volkes wieder eine Chance."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell