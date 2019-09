Andreas Kalbitz: AfD-Landtagsvize Andreas Galau ist kompetent und steht für starke AfD

Berlin (ots) - Die AfD stellt im Brandenburger Landtag erstmalseinen Vizepräsidenten. Der 51-jährige Abgeordnete Andreas Galau wurdeam Mittwoch mit der Mehrheit der Stimmen in das Amt gewählt. Galauerhielt auch aus den anderen fünf Fraktionen mindestens 13Ja-Stimmen.AfD-Bundesvorstandsmitglied Andreas Kalbitz, Fraktions- undParteivorsitzender in Brandenburg, erklärt dazu:"Ich gratuliere Andreas Galau im Namen der AfD-Fraktion herzlichzu seiner Wahl zum Vizepräsidenten des Brandenburger Landtags. AndreaGalau wird das Amt kompetent und würdig ausfüllen. Als Vizepräsidentder AfD steht er auch für die ganz erheblich gewachsene politischeBedeutung, die die AfD als zweitstärkste Kraft in Brandenburgerrungen hat."Pressekontakt:presse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell