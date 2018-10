Andreas Kalbitz (AfD) - Ansprache zum 3. Oktober 2018

Potsdam (ots) -Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den Text der heutigen Ansprachedes Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasKalbitz. Es gilt das gesprochene Wort.--Liebe Brandenburger,heute ist ein Tag der Freude - und gleichzeitig auch ein Tag desInnehaltens. Vor 28 Jahren wurde die Einheit Deutschlands vollzogen.Es ist viel erreicht worden seit dem Ende des SED-Regimes, das durchdie friedliche Revolution hinweggefegt worden ist. Es waren dieMenschen in Brandenburg, in Ostberlin, in Sachsen, Thüringen undallgemein in den "neuen Bundesländern", wie man unsere Heimatzwischen Rügen und Erzgebirge lange Zeit bezeichnet hat. Sie habengemeinsam dieses heruntergewirtschaftetes System in die Kniegezwungen. Es erfolgte eine enorme Aufbauleistung, wie es in derGeschichte Deutschlands kaum eine zweite gab. Der Kommunismus hatteunglaubliche Schäden angerichtet, die Wirtschaft lag am Boden. Aberneben dieser Aufbauleistung gibt es noch eine andere Seite derMedaille. Die Biographien der Menschen im Osten erlitten Brüche. Fürdie meisten Brandenburger gilt, dass sie sich in den vergangenen 28Jahren beruflich mindestens einmal neu orientieren mussten, derVerlust des Arbeitsplatzes und die Angst vor dem sozialen Abstiegtraf die Menschen oftmals mit unvermittelter Härte. Auch heute,angesichts der von der Woidke-Regierung so gepriesenen Wirtschafts-und Arbeitslosenzahlen, sieht die Realität für viele Brandenburgeranders aus: Jeder dritte verdient nur den Mindestlohn, jedes fünfteKind in der Mark ist armutsgefährdet. Soziale Politik sieht andersaus. Und eben nicht wie jetzt in der Lausitz, wo Woidke und MerkelsGroKo gemeinsam eine ganze Region ohne Perspektive für die Zukunftabstürzen lassen - für den Unsinn der sogenannten Energiewende derAltparteien, die zudem die Strompreise für uns alle weiter steigenlassen wird. Obwohl wir schon die höchsten Strompreise in Europahaben. Das wollen wir als AfD ändern. Und wir wollen auch diesofortige Anpassung von Löhnen und Renten an das "Westniveau". Dasist genauso eine Frage der Gerechtigkeit, wie wir die materielleBevorzugung sog. "Flüchtlinge" mit Wohnraum und Geld gegenüberEinheimischen beenden werden. Und wir werden uns weiter dafüreinsetzen, im Landtag und vor Ort auf Straßen und Plätzen, zwischenPerleberg und Guben, zwischen Potsdam und Cottbus , bei friedlichenDemonstrationen - und überall dort, wo die Massen- undMessereinwanderung die Menschen bedroht, sagen wir: Der Islam gehörtnicht zu Deutschland, wir wollen unsere Identität und Traditionenbewahren, Brandenburg ist unser Land. Nach 28 Jahren ist es wieder ander Zeit, dem Lied der Deutschen genauer zuzuhören: Einigkeit undRecht und Freiheit für das deutsche Vaterland.Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen 3. Oktober.Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell