Andreas Hoppe wütend und enttäuscht über erleichterten Wolfsabschuss

Osnabrück (ots) - Andreas Hoppe wütend und enttäuscht über erleichtertenWolfsabschussSchauspieler und Autor: Ich gehe mit Nervosität und Bauchgrummeln in meineLesungen - Von Greta Thunberg am nachhaltigsten beeindrucktOsnabrück. Der ehemalige Tatort-Kommissar Andreas Hoppe ("Kopper") kritisiertheftig das am 19. Dezember im Bundestag verabschiedete Gesetz zum erleichtertenAbschuss von Wölfen. Er sei "sehr wütend und enttäuscht", sagte der 59-Jährigein einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Das ist eineEntscheidung aus Ignoranz, Unwissenheit und Bequemlichkeit. Eine Entscheidungbei Nacht und Nebel im Vorweihnachtstrubel. Bleibt abzuwarten, wie dasnovellierte Gesetz umgesetzt wird. Aber da der größere Teil der Politik mehr mitsich selbst und dem Verhindern von Entwicklung beschäftigt ist, habe ich wenigHoffnung. Ich wünsche satte Strafen für das Ignorieren des letzten EuGH-Urteils,das deutlich auf den Artenschutz und die Koexistenz von Mensch und Naturabzielt."Der Schauspieler und Autor hatte im Oktober 2019 sein neues Buch "Die Hoffnungund der Wolf. Wollen wir mit unserem neuen Nachbarn leben?" veröffentlicht, indem er für einen gesellschaftlichen Konsens in der aufgeheizten Debatteplädiert. "Beim Wolf haben wir in Deutschland glücklicherweise eine zweiteChance bekommen", sagte Hoppe. "Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie wir dasgemeinsam hinkriegen. Viele Leute spenden, damit Elefanten oder Nashörner inAfrika geschützt werden, aber vor unserer eigenen Haustür sollten wir eswomöglich nicht schaffen, eine Art zu schützen? Das wäre schon einArmutszeugnis."Eine sachliche Auseinandersetzung mit dem sensiblen Thema kranke nach HoppesAnsicht "an fehlendem Fachwissen und mangelnder Bereitschaft des Zuhörens aufallen Seiten". "Mittlerweile schreien sich die Leute auf Veranstaltungen zumThema Wolf regelrecht an", sagte Hoppe weiter. "Ich gehe da schon mit etwasNervosität und Bauchgrummeln in meine Lesungen. Man weiß ja nie, wer im Publikumsitzt. Ich wollte aber einfach auch mutig sein, man muss in diesen Zeiten zuseinen Überzeugungen stehen." Er habe seit der Buchpräsentation mit vielenSchäfern und Jägern diskutiert, so Hoppe. "Mich erstaunt, dass sie eigentlichauch eine große Empathie gegenüber dem Wolf haben, nur nicht wissen, wie sie dasmit ihrem Job vereinbaren sollen."Im zu Ende gehenden Jahr 2019 hätten ihn vor allem Greta Thunberg und Fridaysfor Future am nachhaltigsten beeindruckt, sagte der Schauspieler imNOZ-Interview weiter. "Es freut mich von Herzen, wieder engagierte Jugendlichezu sehen. Ich dachte schon, dass die Jugend ausgestorben ist und sich nur nochin belanglosen Serien und schlechter Musik verliert. Endlich ist mal wieder waslos auf den Plätzen dieser Republik, obwohl sich die Zahlen noch steigernkönnten, wenn ich so an die Demonstrationen meiner Jugend denke. Aber michfreut, dass diese Bewegung weltweit agiert und sich diese Greta so eloquentäußern kann und den Politikern ordentlich den Marsch bläst."Seiner Tatort-Figur "Kopper" trauert Hoppe nicht hinterher: "Ich sitze nicht anjedem Sonntagabend traurig vor der Glotze. Nach meiner erfolgreichen Zeit beimTatort Ludwigshafen hatte der SWR mir zwar versprochen, eine neue Rolle oder einneues Format anzubieten. Davon habe ich aber nichts mehr gehört. Nach 22 Jahrenmit einer Rolle, die sehr beliebt war und ist, bin ich froh, dass ich zu tunhabe. Ich springe als Gast von einem zum anderen Set, mal kleiner, mal größer."