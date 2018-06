Andreas Hegmann übernimmt BNI in Saarbrücken

Neuer Exekutivdirektor leitet ab sofort dasUnternehmernetzwerk im SaarlandWien (ots) - Das Saarland hat sich erfolgreich von einemtraditionellen Standort für Bergbau und Stahlproduktion in einemoderne, weltoffene Wirtschaftsregion gewandelt - das stolz ist aufseine Regionalität - nun aber auch verstärkt auf eine globaleVernetzung setzt. Eine neue Ära auch für Andreas Hegmann, der absofort die Leitung der Region Saarland/Saarbrücken beim weltweitgrößten Unternehmernetzwerk BNI (Business Network International) alsBNI-Exekutivdirektor übernimmt."Wir wollten und wir können miteinander die Zukunft des Saarlandesgestalten - ganz ohne Ellenbogenmentalität und in Handschlagqualität.Dadurch unterscheiden wir uns wesentlich von vielen anderenNetzwerken und Geschäftsanbahnungen" sagt Andreas Hegmann über seineneue Aufgabe bei BNI, der zuvor über 10 Jahre beim VersandhausManufactum für die Lebensmittel verantwortlich gewesen ist undanschließend mit seiner Frau Chris Brigitte das Restaurant H'mannslaut renommierten Kritikern wie Gault&Millau oder Michelin zu einemder besten Restaurants der Region gemacht hat.Das schmeckt man! Hegmanns beziehen für ihr Restaurantausschließlich Produkte und Rohstoffe von empfehlenswertenUnternehmern der Region. Eine Empfehlung eines regionalen Lieferantenhatte den Unternehmer dann auch selbst zu BNI gebracht, der sich nachseinen eigenen positiven Erfahrungen als Mitglied entschieden hat,das BNI-Marketingsystem auch im Saarland zu etablieren. Weil man mitjedem regionalen Anbieter, den man durch das BNI-Netzwerk kennenlerntund empfiehlt, gleichzeitig die Stärkung der heimischenWirtschaftskraft fördert. "Das hat mich inspiriert, BNI als Tool zurWirtschaftsförderung in die Region zu holen", schwärmt derUnternehmer selbstbewusst.Zwtl.: Regionale Wirtschaftsförderung im Saarland"Ich freue mich wirklich sehr, nun als BNI-Exekutivdirektorweitere Unternehmer im Saarland (https://bni-saarbruecken.de/) zuinspirieren, mehr und bessere Geschäfte über Empfehlungsmarketing zuerzielen. Ich habe den Ansporn, neben den etabliertenUnternehmerteams in Saarbrücken und Völklingen auch weiterenUnternehmern in St. Ingbert und Homburg, die Vorteile von BNI näherzu bringen", ergänzt Hegmann. "Das Saarland ist stolz auf seinelokale "jeder-kennt-jeden-Mentalität" und bekommt durch die BNIMitglieder im Saarland globalen Zugriff auf weltweit 211.000 weitereUnternehmer, die alle in Handschlagqualität, ergebnisorientiertnetzwerken. "Do druff bin ich e bissje stolz", ergänzt er insaarländischer Mundart und freut sich über Anfragen von regionalenUnternehmern, die nun genau wissen wollen, wie man vom Saarland ausmit seinen Produkten und Dienstleistungen nicht nur regional oderbundesweit, sondern zusätzlich global in die ganze Welt übergeschäftliche Empfehlungen kommt.Zwtl.: BNI - über 33 Jahre ErfahrungBNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia(USA) gegründet und ist heute mit 8.211 Unternehmerteams in 71Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. 2017 haben 227.000Unternehmer ein Geschäftsvolumen von 12 Milliarden Euroerwirtschaftet (Stand 01.01.2018).Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte undGeschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährtenPlattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivitätder regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie diejährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist einabsolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk.[https://bni-saarbruecken.de] (https://bni-saarbruecken.de)/Rückfragehinweis:Andreas HegmannBNI Exekutivdirektor Saarland/SaarbrückenTel.: +49 170 213 98 65Email: andreas.hegmann@bni-saarbruecken.deOriginal-Content von: BNI GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell