Andreas Form und Robert Kromoser verstärken Partnerschaft (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Mit Andreas Form und Robert Kromoser stärkt A.T. KearneyDeutschland, Österreich, Schweiz seine Kompetenzen in den BereichenAutomobil und Procurement. Weltweit ist das Unternehmen auf kräftigemWachstumskurs und ernennt zu Juli 2018 insgesamt 24 neue Partnerinnenund Partner."Mit Andreas Form und Robert Kromoser bauen wir unsereBeratungsteams in den Bereichen Automobil und Procurement von innenheraus weiter auf. Beide haben in ihrer Zeit bei A.T. Kearney durcheine Vielzahl von Projekten ihr Können unter Beweis gestellt undverfügen über umfangreiche Kenntnisse im Automobilsektor und demwichtigen Segment des Einkaufs", so A.T. Kearney ZentraleuropachefDr. Martin Eisenhut. Nach Ansicht von Andreas Form, der denAutomobilsektor in Deutschland auch aus Kundenperspektive kennt, istdieser derzeit einer der interessantesten Arbeitsfelder überhaupt."Die Automobilindustrie steht aktuell vor einer der größtenTransformationen ihrer Geschichte. Die deutschen Autobauer sindlängst aufgewacht und werden zum Treiber des neuen digitalenZeitalters. Ich könnte mir daher kaum eine spannendere Aufgabevorstellen, als als Partner in unserem großen A.T. Kearney Teamberatend daran mitzuwirken", so Andreas Form. Ähnlich sieht es RobertKromoser für den Bereich Procurement, der sich durch dieDigitalisierung dramatisch wandelt. Als einer der Experten der A.T.Kearney Procurement & Analytic Solutions Practice hat er in denvergangenen Jahren viele Einkaufstransformationsprojekte in Europaund den USA betreut. "Die Digitalisierung bietet völlig neueMöglichkeiten kostensenkender und flexibler Beschaffung. Immer mehrUnternehmen ergreifen die Chancen, aber die Potentiale werden beiweitem noch nicht so genutzt, wie es schon heute möglich wäre", sagtPartner Robert Kromoser, der auch einer der Autoren desBranchen-Standardwerks "Das Einkaufsschachbrett" ist.Vita Andreas Form:Andreas Form ist seit über 18 Jahren für Unternehmen derAutomobilindustrie sowie in Schlüsselbranchen wie Maschinen- undAnlagenbau tätig und arbeitete vor seiner Zeit bei A.T. Kearney bis2015 mehrere Jahre in verschiedenen Führungspositionen für ein großesdeutsches Automobilunternehmen. Sein Fokus liegt auf Strategie undder Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Andreas Form hat an derTU Darmstadt sein Studium zum Wirtschaftsingenieur absolviert undlebt in München.Vita Robert Kromoser:Robert Kromoser ist bereits seit mehr als 20 Jahren bei A.T.Kearney tätig und hat viele globale Projekte mit SchwerpunktEinkaufstransformation und Kostensenkung in der Automobil-,Baumaschinen-, Chemieindustrie sowie Einzel- und Großhandel geleitet.Er ist Co-Autor mehrerer Bücher wie "Das Einkaufsschachbrett" undStudien wie "Assessment of Excellence in Procurement (AEP)". RobertKromoser hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und der CarnegieMellon University (USA) Betriebswirtschaft studiert. Robert Kromoserlebt in Wien.