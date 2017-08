Andrea Ritzmann wird neue Geschäftsführerin bei abcfinance (FOTO)

Köln (ots) -Am 1. September 2017 tritt die Diplomkauffrau und ausgebildeteWirtschaftsprüferin in die erweiterte Geschäftsführung der abcfinanceein. Zuvor war sie als Partnerin bei derWirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in Frankfurt tätig.Andrea Ritzmann wird das neueste Mitglied der Geschäftsführung derabcfinance, dem Spezialanbieter für Leasing und Factoring für dendeutschen Mittelstand. Zugleich wird sie Geschäftsführerin derabcbank, die ebenfalls ihren Sitz in Köln hat. Sie wird die BereicheRechnungs- und Meldewesen, Steuern, Controlling und Risikocontrollingverantworten - bis zu ihrer Bestätigung durch die BaFin zunächst alsGeneralbevollmächtigte.Andrea Ritzmann hat profunde Bankenerfahrung. Nach einerAusbildung zur Bankkauffrau und einem betriebswirtschaftlichenStudium prüfte und beriet sie Banken und sonstige Finanzdienstleisterals Wirtschaftsprüferin bei KPMG und Deloitte - dort zuletzt alsPartnerin. Ihr Aufgabenschwerpunkt bildete die M&A Beratung mit einemFokus auf Due Diligence Prüfungen. Durch ihre langjährigeBeratungstätigkeit und den damit verbundenen tiefen Einblicken in dieverschiedensten Finanzhäuser kann Andrea Ritzmann auf einen breitenErfahrungsschatz zurückgreifen."Andrea Ritzmann ist eine ausgewiesene Expertin für ihrezukünftigen Herausforderungen bei abcfinance. Wir sind stolz, sie fürdiese Aufgaben gewonnen zu haben", sagt Michael Mohr, Sprecher derGeschäftsführung. Erst kürzlich wurde Georg Müller neu in dieGeschäftsleitung berufen. Diese deutliche Erweiterung ist Ausdruckder ungebrochenen Wachstumsperspektiven des Finanzdienstleisters.Über abcfinance GmbHabcfinance mit Sitz in Köln ist seit 40 Jahren auf Mobilienleasingund Factoring für mittelständische Unternehmen spezialisiert. In derKölner Zentrale und bislang zwölf weiteren Geschäftsstellen imBundesgebiet, Tochtergesellschaften in den Niederlanden undÖsterreich sowie der hauseigenen abcbank sind rund 650 Mitarbeitertätig.Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, dasauf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- undFactoringgeschäften spezialisiert ist. Die Unternehmen gehören zurweltweit agierenden Werhahn-Gruppe.Pressekontakt:abcfinance GmbH, Jan Königshofen, Kamekestraße 2-8, 50672 KölnTelefon 02 21 579 08-178; Email: jan.koenigshofen@abcfinance.dewww.abcfinance.deOriginal-Content von: abcfinance GmbH, übermittelt durch news aktuell