Andrea Bocelli Deutschlandtour 2018 - Der Weltstar kehrt nach 20 Jahren zurück nach Deutschland - BILD

Time To Say Hello - Andrea Bocelli kehrt nach mehr als 20Jahren zurück nach Deutschland!Wien (ots) - Der mit den World Music Awards als weltbesterKlassik-Künstler ausgezeichnete italienische Ausnahmetenor AndreaBocelli kommt 2018 zu einer unvergleichlichen Konzerttournee zurücknach Deutschland.Mit insgesamt 6 Shows in München, Stuttgart, Köln, Berlin,Hannover und Hamburg kommt der beliebtesten Tenor der Welt, den dieStimme Gottes nachgesagt wird, in die größten Hallen in Deutschland.Gemeinsam mit einem fulminantem Orchester, einem Chor derExtraklasse, Tänzern, internationalen Gastsängern und einerbeeindruckenden Multimedia-Show wird der italienische Startenor dieHerzen der Besucher im Sturm erobern. Die "Stimme Gottes" wird dabeisein Publikum mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus Operund Populärmusik verzaubern. Grandiose Klanggemälde sind an denKonzertabenden in München, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Köln undBerlin garantiert.Schon dieses Jahr im September kann man Andrea Bocelli auf derKinoleinwand bewundern. Antonio Banderas in Film über AndreaBocellis Leben - Der auf der Autobiografie des italienischenStartenors Andrea Bocellibasierende Film "The Music of Silence" mitdem spanischen Starschauspieler Antonio Banderas kommt am 18.September in die italienischen Kinos. Dies teilte Bocelli aufFacebook mit. Der Film enthält auch mehrere nie veröffentlichteMusikstücke, die der 56-jährige Bocelli in seiner Jugend komponierthat.Tourdaten:07.04.2018 Olympiahalle - München21.04.2018 Barclaycard Arena - Hamburg05.05.2018 TUI Arena - Hannover26.05.2018 Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Stuttgart30.06.2018 Lanxess Arena - Köln24.08.2018 Waldbühne - BerlinUm Live dabei sein zu können, sichern Sie sich schnell Ihr Ticketbei [www.eventim.de] (http://www.eventim.de/), alleneventim-Vorverkaufsstellen oder bei der Eventim-Hotline unter01806-570070.Rückfragehinweis:Global Event & Entertainment GmbHpromotion@schwarzlsee.atOriginal-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell