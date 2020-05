Andrea Berg: MOSAIK LIVE - Doppel-Live CD inkl. DVD mit Show-Highlights der Mosaik-Live Arena Tour

Graz (ots) - Doppel-Live CD zur Arena-Tour inklusive DVD mit Show-Highlights ab sofort im Handel erhältlich - Virtuelle Autogrammstunde heute (08.05.) um 18 Uhr"Mitten ins Herz!", "Danke für diesen unvergesslichen Abend!", "Was für eine Show!" Mit der MOSAIK-Live Arena Tour begeistert Andrea Berg ihre Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz . Die Ausnahmekünstlerin schafft hierbei in beeindruckender Weise den Spagat zwischen der effektvollen Show auf einer hochmodernen Bühne und einem emotionalen, bewegenden Konzerterlebnis."Es waren für mich unvergessliche Abende, die ich alle tief in meinem Herzen behalten werde und für die ich aufrichtig dankbar bin. Ihr lasst mich meine Träume auf der Bühne leben. Unsere gemeinsame MOSAIK-Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ich freue mich riesig, 2021 mit Euch gemeinsam wieder das Leben zu feiern - noch bewusster, noch intensiver, noch dankbarer", sagt Andrea Berg.Mit der Doppel-Live CD - aufgenommen vor 12 000 Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle - bedankt sich die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chartgeschichte nun bei ihren Fans. Zudem beinhaltet das Produkt eine DVD mit den Highlights der Show. Erhältlich ist es ab sofort im Handel und unter www.andrea-berg.de. Freuen Sie sich auf die Titel vom mit Platin ausgezeichneten Erfolgsalbum MOSAIK, viele Superhits und jede Menge Gänsehautmomente - eben 100 Prozent Andrea Berg! Ein Muss für alle Fans!D oppel-Live CD32 Live-Titel, aufgenommen in der ausverkauften Wiener Stadthalle & vier BonustracksDVDHighlights der Show in der ausverkauften Wiener Stadthalle & vier BonusvideosZum VÖ-Termin hat sich Andrea Berg eine besondere Überraschung für ihre Fans überlegt: "Leider können wir uns derzeit nicht persönlich treffen, deshalb erfülle ich Eure Signierwünsche einfach bei mir zuhause - sozusagen eine virtuelle Autogrammstunde."Die virtuelle Autogrammstunde findet heute, 08.05., um 18 Uhr auf der Facebook-Seite von Andrea Berg (https://www.facebook.com/andrea.berg.de) statt.Im kommenden Jahr setzt die Ausnahmekünstlerin ihre große MOSAIK-Live Arena Tour fort. Für alle Shows, die aufgrund der Corona-Pandemie behördlich verlegt werden mussten, stehen die Ersatztermine bereits fest. Bereits erworbene Tickets für die unten genannten Konzerte (ausgenommen Zusatzshow Halle) behalten für den jeweiligen Ersatztermin Gültigkeit.Die Ersatztermine der MOSAIK-Live Arena Tour im Überblick- Do 11.03.2021 Braunschweig Volkswagen Halle (alt: 15.03.2020) - Fr 12.03.2021 Schwerin Sport- & Kongresshalle (alt: 26.03.2020) - Do 18.03.2021 Bremen ÖVB Arena (alt: 21.03.2020) - Fr 19.03.2021 Magdeburg GETEC Arena (alt: 20.03.2020) - Sa 20.03.2021 Erfurt Messe (alt: 13.03.2020) - Do 08.04.2021 Hannover TUI Arena (alt: 27.03.2020) - Fr 09.04.2021 Leipzig Halle:Eins - Leipziger Messe (alt: 28.03.2020) - Sa 24.04.2021 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung (alt: 14.03.2020) - So 25.04.2021 Dortmund Westfalenhalle (alt: 22.03.2020)Bereits erworbene Tickets für oben genannte Konzerte (ausgenommen Zusatzshow Halle) behalten ihre Gültigkeit!Zusatzshow: Sa 13.03.2021 Halle/Westfalen OWL ARENATickets für die oben genannnten Konzerte sind erhältlich auf http://www.eventim.dePressekontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJanine Schwarz | Marketingleitung+43 (0)3135 53577 3629 mailto:marketing@leutgebgroup.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129052/4592475OTS: Leutgeb Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell