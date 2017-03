Mainz (ots) - Am 22. März wird André Heller 70. Derösterreichische Poet, Multikünstler und Romanautor gab SWR4Rheinland-Pfalz in seiner Wiener Wohnung ein exklusives Interview.Dort trifft man ihn nicht allzu oft an, denn Heller verbringt diemeiste Zeit in seinem marokkanischen Domizil, dem "Anima-Garten" inder Nähe von Marrakesch. Am Sonntag, 19. März 2017, spricht der"Massenbezauberer" ab 20 Uhr in der Sendung "SWR4 im Gespräch" mitModerator Lothar Ackva über das Altern, den Größenwahn und dasAnlegen von Gärten.Unsterbliche Seele"Mein Älterwerden ist eine Gnade", sagt André Heller und betont,keine Angst vor dem Tod zu haben. "Es ist in Ordnung, wenn ich mit 84oder übermorgen sterbe, weil ich sehr viel aus der Nähe sehen konnte,sehr viel spüren, lachen, weinen konnte." Dabei ist Heller sichsicher, eine unsterbliche Seele zu haben, die immer wiederkehrt, umErfahrungen zu machen. "Das kann auf diesem komischen Planeten seinoder in einer für den Menschen unsichtbaren Sphäre. Schauen Sie sichdas Universum an, was es da an Lernmöglichkeiten gibt". Doch wennAndré Heller seiner Mutter Elisabeth nachstrebt, hat er nochreichlich Zeit von diesem "komischen" Planeten zu lernen. ElisabethHeller wird dieses Jahr 103 und erfreut sich, ihrem Alterentsprechend, bester Gesundheit.Interview als Video bei SWR4.deDas Exklusiv-Interview zu André Hellers 70. Geburtstag gibt es involler Länge auch als Video im Internet bei SWR4.de.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell