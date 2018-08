Andersen Global setzt bei Europa-Expansion auf Lansky, Ganzger + partner

Seit Juli ist LANSKY, GANZGER + partner Kooperationspartnervon Andersen Global, eines internationalen Verbundes, derweltweit Steuer- und Rechtsberatungsleistungen anbietet.Wien (ots) - Über den globalen Verbund haben Klienten Zugriff aufüber 3.000 Berufsträger in knapp 40 Ländern. Zusätzlich erweitert LGPdas Portfolio durch Expertise im Bereich Steuerrecht. Andersen Globalwiederum erschließt sich über LGP hochinteressante, verhältnismäßigautarke Märkte mit regionalen Marktführern in den Ländern Ost- undSüdosteuropas. "Es ist prinzipiell für jede Kanzlei eineHerausforderung, sich international zu positionieren,unterschiedliche Märkte erfordern auch Unterschiede in derenBearbeitung. Sie können als Anwalt nicht ein und dieselbe Melodie inChina, Russland oder in den Märkten Südosteuropas spielen. Zu großsind allein die kulturellen Unterschiede. Wir verstehen uns alspragmatische Problemlöser und haben uns für ein internationalesSet-up entschieden, das die Vorteile der eigenen Präsenz in Wien,Bratislava und Astana mit jenen unseres Best-Friend-Modells und einesglobalen Verbunds kombiniert", so Kanzleigründer Gabriel Lansky überdie Kooperation mit Andersen Global. "Wir ergänzen einander perfekt.Diese Win-win-Situation hat den Ausschlag gegeben, dass bei der Suchenach einem Kooperationspartner in Österreich, der Slowakei undKasachstan die Wahl auf LGP gefallen ist. Wir haben uns im direktenWettbewerb mit mehreren Kanzleien durchgesetzt", ergänzt ManagingPartner Julia Andras.Neben dem Wiener Büro von LGP kooperieren seit Juli 2018 auch dieTeams an den Standorten Bratislava und Astana mit dem internationalenVerbund von Rechtsanwälten und Steuerberatern. "Unser Team inBratislava bewährt sich bereits lange in den wettbewerbsintensivenund dynamischen Märkten Mittelosteuropas. So konnten wir wertvolleErfahrung als Berater in einem Umfeld mit starkem Wirtschaftswachstumsammeln. Wir freuen uns, diese Expertise in den Andersen-Verbundeinzubringen und zum weiteren Wachstum von Andersen Globalbeizutragen", kommentiert Stefan Holy die Kooperation mit AndersenGlobal - er ist Managing Partner bei LGP Bratislava."Internationalität in Form einer starken Präsenz im GUS-Raum istunser Markenzeichen - deshalb haben wir 2013 unser Büro in Astanaeröffnet. Mit Andersen Global haben wir einen starken Partner für dieExpansion und die Erweiterung unseres Portfolios im Bereich Tax", sodie russische Anwältin Anna Zeitlinger, sie leitet bei LGP denRussian & CIS Desk."Wir freuen uns über die Erweiterung unseres Verbundes durch eineinternational aufgestellte Kanzlei mit einem derart hohenQualitätsanspruch. Österreich ist ein strategisch wichtiges Tor nachZentral- und Osteuropa. Wir gehen davon aus, dass wir im kommendenJahr mit unseren neuen Kollegen die Marktposition noch ausbauen.Unser Verbund wächst damit auf knapp 500 Anwälte und Steuerberaterund über 3.500 Berufsträger", so Andersen Tax LLC CEO und GlobalChairman Mark L. Vorsatz über die Kooperation. Andersen Global istein Verein nach schweizerischem Recht und wurde 2013 durch dieUS-amerikanische Mitgliedsfirma (Andersen Tax LLC) errichtet. Derglobale Verbund ist durch seine Mitgliedsfirmen beziehungsweise durchkooperierende Firmen an mehr als 100 Standorten präsent.Zwtl.: Über LANSKY, GANZGER + partner (LGP)Mit mehr als 100 Juristen und Mitarbeitern aus 20 Ländern zähltLANSKY, GANZGER + partner (LGP) zu den größten internationalorientierten Rechtsanwaltskanzleien Zentraleuropas. Die Sozietät istüber die Grenzen Österreichs und der Slowakei hinaus bekannt für dieRechtsvertretung in "prominenten Fällen von öffentlichem Interesse"(Chambers). Abseits des medialen Rampenlichts berät LGP namhafteUnternehmen und öffentliche Institutionen vollumfänglich imWirtschaftsleben. Die von Gabriel Lansky und Gerald Ganzgergegründete Sozietät ist an Standorten in Wien (Österreich),Bratislava (Slowakei) und Astana (Kasachstan) vertreten. Komplettzweisprachige Teams der Country Desks für Aserbaidschan, China,Italien, Russland / GUS, die Türkei und den Westbalkan / SEEunterstützen Mandanten bei ihren internationalen Aktivitäten mitwirtschaftlicher, juristischer, politischer und länderspezifischerExpertise. Im Senior Expert Council der Rechtsanwaltskanzlei istzusätzlich die außen- und wirtschaftspolitische Expertiseeuropäischer Spitzenpolitiker gebündelt, zu ihrer Gruppe zählenehemalige Staatspräsidenten, Minister und auch Europaparlamentarier.Seit der Partnerernennung von Rechtsanwältin Julia Andras im Januar2018 umfasst das Kanzleimanagement 4 Partner in Wien, 4 Partner inBratislava und 3 Partner am Standort Astana (Kasachstan).