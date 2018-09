Mainz (ots) -Häuser aus Holz, Lehm oder sogar aus Müll sind Alternativen zumBauen mit Steinen oder Beton. Am Samstag, 22. September 2018, 17.35Uhr, berichtet "plan b" im ZDF über "Das Haus von Morgen - Wie Bauenrevolutioniert wird". So errichten zwei Deutsche Hochhäuser aus Holz,entsteht in Paris ein ganzes Stadtviertel in Lehmbauweise und inRotterdam ein Bürogebäude aus Recyclingmaterialien. "plan b"begleitet Visionäre und zeigt, wie nachhaltiges Bauen möglich ist.Die Berliner Architekten Tom Kaden und Markus Lager bauen Häuseraus Holz, einem nachwachsenden Rohstoff, der dazu auch noch CO2bindet. Baurechtlichen Hindernissen zum Trotz errichten sie inHeilbronn gerade Deutschlands erstes zehngeschossiges Holzhochhaus,das dazu auch noch fast vollständig recyclebar ist.Der österreichische Bauunternehmer Martin Rauch will ganz aufBeton verzichten, weil der Sand für die Zementherstellung knapp undimmer teurer wird und ein Großteil der hochwertigen Baustoffeirgendwann auf der Sondermülldeponie landet - wiederverwertet oderrecycelt wird kaum. Seit 35 Jahren experimentiert Martin Rauch mitLehm, einem traditionellen Baustoff, mit dem in vielen ärmerenLändern der Welt noch heute Häuser errichtet werden. Nicht nur seineigenes Haus baute er nach der sogenannten Stampflehmmethode, sondernauch Wohnhäuser und Gewerbegebäude für Unternehmen. Jetzt möchte erdabei mithelfen, wenn in Paris ein neues Wohngebiet aus Lehmentsteht.Der holländische Architekt Floris Schiferli will alte Stahlträger,Fenster oder Holzverschalungen wiederverwenden - seiner Meinung nachdürfen Häuser keine Einwegprodukte bleiben. Beweisen will er seineVision mitten in Rotterdam: Aus den Materialien eines abgerissenenHauses entsteht dort gerade ein neues Gebäude.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell