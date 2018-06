Andermatt Swiss Alps platziert Anleihe über 50 Millionen Franken

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Andermatt Swiss Alps hat erfolgreich ein Anleihe im Volumen von 50 Millionen Franken herausgegeben. Die Emission wurde bei einer diversifizierten Gruppe von institutionellen Investoren, Retail-Investoren und Wealth-Management-Kunden sowie Family Offices platziert, teilte die an der SIX kotierte Gesellschaft am Mittwoch mit.

Der Erlös der Anleihe mit einem jährlichen Coupon von 4,0 Prozent und einer Laufzeit bis 2023 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten