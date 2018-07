Andalas Energy and Power: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Für die Aktie Andalas Energy and Power stehen per 20.07.2018 0,024 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Andalas Energy and Power zählt zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".Nach einem bewährten Schema haben wir Andalas Energy and Power auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Die Andalas Energy and Power ist mit einem Kurs von 0,024 GBP inzwischen +20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -20 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

Weiterlesen...