And the winner is… Plug Power!

Was war das für eine Woche für den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power! Die Aktie wurde regelrecht nach oben katapultiert und markierte dabei gleich mehrere Allzeithochs nacheinander. Nach einem beeindruckenden Donnerstag mit einem Plus von 7,4 Prozent ging es zum Wochenausklang weitere 3,5 Prozent nach oben. Damit kostet Plug Power mittlerweile über 31,50 US-Dollar – so viel wie noch nie. Und das könnte erst der Anfang sein…

Wie soeben bekannt wurde, plant Kanada im Bereich Wasserstoff den ganz großen Wurf. So will das Land in den kommenden Jahren rund 1,5 Milliarden Dollar locker machen, um den Ausbau umweltfreundlicher Energien voranzutreiben. Von diesen öffentlichen Mitteln dürfte auch Plug Power ein ordentliches Stück abbekommen. Vielleicht setzt sich die beeindruckende Rallye der vergangenen Monate mit einem Plus seit Jahresbeginn von bisher 800 Prozent auch 2021 fort…?

