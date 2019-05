Flachau (ots) - Bestes Tourismusprojekt des Jahres!Der Sieger für das beste Tourismusprojekt des Jahres heißt "STONEMAN TAURISTA".Der Preis wurde im Rahmen des Zipfer Tourismuspreises 2019 von Landeshauptmannund Tourismusreferent Dr. Wilfried Haslauer an Gerhard Wolfsteiner,Geschäftsführer der Salzburger Sportwelt und Projektleiter STONEMAN, persönlichübergeben.So sieht der Sieger aus...Der "Stoneman Taurista" ist ein attraktiver, ambitionierterMountainbike-Rundkurs für Einheimische und Urlaubsgäste: Zu bewältigen sind 123Kilometer und 4.500 Höhenmeter entlang idyllischer Almtäler und aussichtsreicherGipfel. Das Besondere am Stoneman: Die Teilnehmer können sich der sportlichenHerausforderung ganz ohne Stress und Konkurrenzdruck stellen.Je nach sportlicher Ambition und Ausdauer wird der Rundkurs entlanglandschaftlicher Höhepunkte an einem Stück oder in mehreren Etappen gemeistert.Es gibt keine Platzierungen - jeder, der die Tour bewältigt, ist ein Sieger! DasZiel sind vielmehr sportliche Herausforderung und Begeisterung. Wer die Streckean einem Tag schafft, erhält als Anerkennung eine Gold-Trophäe, auf zweiTagesetappen aufgeteilt winkt die Silber-Trophäe und nach dreitägiger Challengedie Bronze-Trophäe. Der ambitionierte Rundkurs ist ab Juni bis Ende Septemberjedes Jahr befahrbar. Ein- und Ausstiegsstellen sind die Orte: Flachau,Wagrain-Kleinarl, Altenmarkt-Zauchensee, Radstadt, Forstau und Obertauern.Den "Stoneman" gibt es bereits in Südtirol, Deutschland und in der Schweiz - undab sofort auch in Österreich, in der Salzburger Sportwelt. "Wir sind sehr stolz,dass unsere Region für den Stoneman Österreich exklusiv auserwählt wurde und wirEinheimischen aber auch unseren Urlaubsgästen ab sofort eine neueMountainbike-Challenge anbieten können, und zwar exklusiv in der SalzburgerSportwelt/Obertauern. Dass dieses Projekt nun als bestes Tourismusprojekt desJahres gekürt worden ist, freut mich ganz besonders und macht uns sehr stolz",so Gerhard Wolfsteiner.An dem Projekt waren insgesamt über 50 Personen beteiligt. Besonderer Dank giltallen Grundstücksbesitzern, den österreichischen Bundesforsten sowie allenPartner für die gute Zusammenarbeit.Nähere Infos: www.stoneman-taurista.comKontakt:Salzburger SportweltGF Gerhard Wolfsteiner5542 Flachau06457 2929info@salzburgersportwelt.comOriginal-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell