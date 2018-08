And the Winner is... - Die Preisträger des Deutschen Umweltpreises 2018 stehen fest (AUDIO)

Osnabrück (ots) -Anmoderationsvorschlag:Seit 1993 zeichnet die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)herausragende Pioniere des Umweltschutzes mit dem DeutschenUmweltpreis aus. Der ist mit 500.000 Euro dotiert - und wie heute /jetzt / am 23.08. bekanntgegeben wurde, geht er in diesem Jahr zugleichen Teilen an die Meeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius und anein vierköpfiges Abwasser-Experten-Team aus Leipzig. Oliver Heinzeberichtet.Sprecher: Der Deutsche Umweltpreis geht in diesem Jahr anWissenschaftler, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Warum,erklärt der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung UmweltAlexander Bonde:O-Ton 1 (Alexander Bonde, 48 Sek.): "Wasser ist ein ganz zentralesUmweltthema. Ozeane sind wichtig und gleichzeitig auch sehrverwundbar. Sie sind Lebensraum für Tier und Pflanzenarten,Wetterküche der Erde, sie speichern Wärme und regulieren dasWeltklima. Und gleichzeitig stehen sie unter Druck, durch Abbau vonRohstoffen, durch Überfischung, durch gigantische Müllmengen. FrauBoetius ist eine renommierte Forscherin, die durch ihre Forschungnachgewiesen hat, dass menschliches Handeln hier auch bis in denentlegensten Winkel der Erde Auswirkungen hat. Das Forscherteam ausLeipzig hat in einem der drei wasserärmsten Länder der Welt Hilfe zurSelbsthilfe geleistet, hat ein funktionierendes Abwassersystementwickelt und sich vor allem hier auch stark eingeklinkt, dass eseingerichtet wird."Sprecher: Die Meeresbiologin und Direktorin desAlfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Prof. Dr. Antje Boetius,kämpft unermüdlich und kommunikationsstark darum, die Ozeane undPolarregionen als wichtige Lebensgrundlage für zukünftigeGenerationen zu erhalten:O-Ton 2 (Prof. Dr. Antje Boetius, 35 Sek.): "Ich binTiefseeforscherin und Polarforscherin. Meine spezielle Leistung fürdie Wissenschaft der Ozean- und Polarregionen war, die Rolle vonKleinstlebewesen im Meeresboden herauszuarbeiten. Da gibt's nochviele Unbekannten, aber wir wissen heute dank unserer Forschung, dasswir sozusagen kleinste zellige Freunde haben, die für uns dasKlimagas Methan unter Kontrolle halten. Es entsteht sehr viel Methanim Meeresboden, und wir haben Mikroorganismen entdeckt, die diesesMethan als Energiequelle nutzen und so auch für eine Klimastabilitätsorgen, die uns Menschen gut tut."Sprecher: Außerdem geht der Deutsche Umweltpreis 2018 an einExpertenteam des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und desBildungs- und Demonstrationszentrums für dezentraleAbwasserbehandlung in Leipzig. Die Wissenschaftler haben inJordanien, einem der drei wasserärmsten Länder der Welt, ein gutfunktionierendes, dezentrales Abwassersystem entwickelt und mehrereKläranlagen in verschiedenen Größenordnungen gebaut.O-Ton 3 (Prof. Dr. Roland Müller, 24 Sek.): "Also unter dezentralversteht man in dem Fall, dass die Abwässer vor Ort unter Vermeidungvon langen Kanalnetzsystemen behandelt werden. Das hat bestimmteVorteile, wie Kosten beim Bau und Kosten beim Betrieb, und erlaubtauch, dass man die Anlagen schneller an den Orten verbaut, wo sieauch wirklich benötigt werden. Nämlich da, wo zum BeispielGrundwasser durch Abwasser bedroht wird."Sprecher: Sagt Prof. Dr. Roland Müller als Sprecher desExpertenteams. Dank ihrer Arbeit können in den nächsten Jahren bis zu80 Prozent der jordanischen Bevölkerung an ein Abwassersystemangeschlossen werden. Bisher sind es gerade mal fünf Prozent.Abmoderationsvorschlag:Mehr über die ausgezeichnete Arbeit der Preisträger, denenBundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 28. Oktober in Erfurtpersönlich den Deutschen Umweltpreis überreichen wird, finden Sieauch im Internet unter DBU.de.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-5210171|3812888Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell