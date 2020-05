"And We Go Green" - Formel-E-Doku von Leonardo DiCaprio feiert am 11. Juni 2020 Deutschland-Premiere auf ProSieben MAXX (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Unterföhring (ots) - Hollywood trifft Motorsport: Die Oscar-prämierten Filmemacher Fisher Stevens und Malcolm Venville schauen hinter die Kulissen der elektrischen Rennserie Formel E - produziert von Filmstar Leonardo DiCaprio. In dem aufwändig produzierten Dokumentarfilm "And We Go Green" begleiten sie die Fahrer durch die emotionalen Höhen und Tiefen einer Saison und erzählen die einzigartige Geschichte der Formel E. Spannende Motorsport-Action mit hochkarätigen Piloten wie F1-Vizeweltmeister Felipe Massa oder dem deutschen DTM-Champion Pascal Wehrlein ist die eine Seite der Rennserie für Autos mit Elektromotor. Auf der anderen Seite will die Formel E mit der stetigen Weiterentwicklung elektrischer Technologien den Klimawandel und die Luftverschmutzung bekämpfen. ProSieben MAXX zeigt die Doku "And We Go Green" als Deutschland-Premiere am Donnerstag, 11. Juni 2020, um 22:10 Uhr."And We Go Green" am Donnerstag, 11. Juni 2020, um 22:10 Uhr auf ProSieben MAXX