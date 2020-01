Ancestry enthüllt Tom Hanks' Verwandtschaft zu Fred Rogers, den er in neuem Film spielt

München (ots) - Oscar-Preisträger und der legendäre US-Fernsehmoderator habengemeinsamen deutschen Vorfahren- "Der wunderbare Mr. Rogers" hat am 5. März Premiere inDeutschlandTom Hanks ist mit dem beliebten US-Fernsehmoderator Fred Rogers verwandt, den erin seinem neuen Film "Der wunderbare Mr. Rogers" spielt. Beide haben einengemeinsamen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Somit sind sie Cousins sechsten Grades.Mithilfe der eigenen Datenbank mit mehr als 20 Milliarden historischenOnline-Einträgen hat Ancestry das Verwandtschaftsverhältnis aufgedeckt. Ancestryals weltweit führende Online-Plattform für Ahnenforschung und DNA-Genealogieermöglicht es Menschen, mehr über ihre Herkunft und Familiengeschichten zuerfahren. Ab dem 5. März kann das deutsche Publikum im Kino sehen, wie Hanksseinen Verwandten spielt.Der gemeinsame Vorfahre hieß Johannes Meffert und wurde 1732 in Deutschlandgeboren. Später wanderte er in eine der britischen Kolonien in Nordamerika aus.1775 erklärten die Kolonien ihre Unabhängigkeit. Mefferts Söhne, die denNachnamen Mefford trugen, kämpften im bis 1783 dauernden Unabhängigkeitskrieggegen die Briten. In der Ancestry-Datenbank finden sich Belege, dass Tom Hanks'Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, Jacob Mefford, als Gefreiter an einem Scharmützel in derChesapeake Bay (Maryland) beteiligt war. Fred Rogers' Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater,William Mefford, diente hingegen in der Marine und wurde 1782 von den Britengefangengenommen. Bis zu seiner Freilassung verbrachte er zehn Monate alsGefangener auf einem Schiff in der Karibik. Rogers und Hanks haben also nichtnur denselben Vorfahren, sie stammen auch von zwei Brüdern ab, die für dieUnabhängigkeit Amerikas kämpften.Reporterin überrascht Hanks auf dem roten Teppich mit der NachrichtTom Hanks war zunächst sprachlos, als ihm vor Kurzem eine Reporterin bei derVorpremiere seines neuen Films in New York die Nachricht überbrachte, dass dievon ihm gespielte Person ein entfernter Verwandter ist. Bis zur Enthüllung aufdem roten Teppich hatte er den beliebten, 2003 an Krebs verstorbenenFernsehmoderator Fred Rogers für eine spannende, aber rein berufliche Rollegehalten. Doch dann erfuhr er, dass Rogers ein Cousin sechsten Grades von ihmwar. Auch seine Ehefrau, Rita Wilson, die neben ihm stand, konnte es nichtglauben und dachte zuerst an einen Scherz. Als Beleg zeigte die Reporterin ihnenden von Ancestry rekonstruierten Stammbaum. Dieser demonstriert, dass Hanks undRogers den gleichen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater haben."Seit mehr als 30 Jahren hilft Ancestry Millionen von Menschen dabei, ihreFamiliengeschichte zu entdecken", sagt Jennifer Utley, Director of Research beiAncestry. "Unsere Vergangenheit hat großen Einfluss auf unser Leben - selbstwenn wir sie gar nicht kennen. Wir bieten eine persönliche Entdeckungsreise,deren Ausmaß im Vorfeld nicht abzusehen ist."Möglicherweise hat die gemeinsame Familiengeschichte sogar Hanksschauspielerische Leistung positiv beeinflusst. Immerhin fand das US-Publikumden Oscar-Preisträger in dem Film sehr überzeugend. Die US-Bürger können das ambesten beurteilen, da Rogers mit seiner Kindershow "Mr. Rogers' Neighborhood"von 1968 bis 2001 landesweit im Fernsehen zu sehen war. "Die Ähnlichkeitenzwischen Hanks und Rogers sind schon fast unheimlich", sagt Utley. Es ist keine Überraschung, dass sie verwandt sind. 