Anbieterwechsel für Strom und Gas - Wissenschaftler der Universität Münster untersuchen Wechselservices

Münster (ots) - Dass sich das regelmäßige Wechseln des Stromanbieters finanzielllohnt, haben bereits einige Studien untersucht:- Verbraucherzentrale Niedersachsen: "Mindestens einmal pro Jahrsollte der Stromtarif überprüft werden."- Stiftung Warentest: "Wer nicht regelmäßig den Strom- undGasanbieter wechselt, verschenkt viel Geld."- Bundesnetzagentur: "Ein Lieferanten- oder Vertragswechsel fürHaushaltskunden in der Grundversorgung lohnt fast immer. Hierzuermuntern wir Verbraucher."- StromAuskunft.de: "In einer Simulation haben wir jedes Jahr denAnbieter gewechselt und kamen auf rund 280,- Euro Ersparnis proJahr und Wechsel."Aber trotz der attraktiven finanziellen Einsparungen ist die Wechselquote vonVerbrauchern zwischen Energieversorgern eher gering."Rund 10% der Haushalte in Deutschland wechseln jedes Jahr den Stromanbieter,die Hälfte davon wechselt den Anbieter bedingt durch einen Umzug. Zieht mandiese ab, so wechseln nur rund 5 % der Deutschen aktiv den Stromanbieter, umGeld zu sparen" sagt Dr. Jörg Heidjann, Energieexperte von StromAuskunft.de.Was sind also die Hürden aus Verbrauchersicht? Und können Wechselservices dieWechselbereitschaft der Verbraucher erhöhen?Diesen Fragestellungen gehen jetzt Wissenschaftler um Professor Löschel vomFachbereich Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für Mikroökonomik insb.Energie- und Ressourcenökonomik der Universität Münster zusammen mit demVerbraucherportal StromAuskunft.de auf den Grund."Eine bekannte Hürde sind die sogenannten Such- und Wechselkosten, die esVerbrauchern erschweren zum günstigsten Anbieter zu wechseln. Speziell beimStromanbieterwechsel sind Such- und Wechselkosten relevant. In Japan habenWissenschaftler für die Höhe der Such- und Wechselkosten rund 50 - 100 Euroermittelt", berichtet Gerald Hagen Zunker von der Universität Münster, Leiterder Studie. Eine weitere Hürde ist, dass Verbraucher Strom nicht als homogenesGut betrachten, sondern Präferenzen für gewisse Anbieter oder Eigenschaftenhaben.Insbesondere die lokalen Versorger, also in der Regel die Stadtwerke vor Ort,haben weniger Wechsel bei den Kunden. Auch 20 Jahre nach der Liberalisierung desStrommarktes werden noch 75% der Haushalte in Deutschland vom lokalen Versorgermit Strom beliefert und 27% aller Stromkunden sind noch der teurenGrundversorgung.Dass aktuell mit den Wechselservices ein neuer Markt entsteht, ist unbestritten.Auf rund 100.000 Kunden schätzt Heidjann die Zahl der Kunden, die in Deutschlandderzeit durch Wechselservices für Strom und Gas betreut werden, Tendenzsteigend. StromAuskunft selber betreut derzeit gut 10.000 Kunden im Rahmen einesWechselservices, 3 von 4 Neukunden registrieren sich bei dem Portal für denkostenlosen Premium Wechselservice. "Unser Ziel ist es, die Such- undWechselkosten soweit zu reduzieren, dass möglichst viele Kunden mit demkostenlosen Wechselservice von der möglichen jährlichen Ersparnis profitieren",sagt Dr. Jörg Heidjann.Über die StudieDas Ziel des Forschungsprojekts "Automatisches Wechseln - Determinanten, Effekteund Potentiale" ist eine wissenschaftliche Analyse des Automatischen Wechselns.Es erforscht,(a) die Determinanten des Automatischen Wechselns (Versorger, Tarifart, Preis,Sicherheit, Qualität, Grad der Automatisierung, Eigenschaften des Kunden etc.),(b) die Effekte des Automatischen Wechselns (Vorteile, Nachteile, Gewinner,Verlierer, Auswirkungen auf Versorger, Reaktion der Versorger, monetäreEinsparungen, Opportunitätskosten, Stromverbrauch, etc.), und(c) die Potentiale des Automatischen Wechselns (Größe des jetzigen Marktes,Größe des zukünftigen Marktes, Möglichkeiten der Weiterentwicklung, etc.).Die Fragestellungen werden anhand von Daten, die von stromauskunft.debereitgestellt werden, untersucht. Weitere Fragestellungen können sich imVerlauf des Forschungsprojekts ergeben. Die Studie wird durchgeführt amLehrstuhl für Mikroökonomik insb. Energie- und Ressourcenökonomik derUniversität Münster, Prof. Löschel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.So funktioniert ein Wechselservice (am Beispiel von StromAuskunft)Um den Premium Wechselservice zu initialisieren, erteilt der Kunde derWechselplattform "stromauskunft.de" eine Gattungsvollmacht und stelltpersonenbezogene Daten (Name, Adresse, Bankverbindung, aktueller Stromverbrauch,aktueller Stromversorger) sowie Präferenzen bezüglich möglicher neuerStromverträge (Dauer, Kündigungsfrist, Ökostrom usw.) zur Verfügung. EinAlgorithmus identifiziert die günstigsten und besten verfügbaren Verträge undder Kunde wählt seinen bevorzugten Vertrag. Der Rest (Kündigung beim altenVersorger, Anmeldung beim neuen Versorger) wird von "stromauskunft.de"übernommen.Anschließend wird dem Kunden eine jährliche Wechsel-Erinnerung zugeschickt under kann per "Maus-Klick" auf den bevorzugten Vertrag wechseln. Diepersonenbezogenen Daten und Präferenzen müssen nicht erneut angegeben werden.Alternativ zur jährlichen Wechsel-Erinnerung können Kunden ihren Wechsel auchvollständig automatisieren lassen. Dabei wird, wenn möglich und sinnvoll, derlaufende Vertrag des Kunden gekündigt und stattdessen ein neuer und günstigererVertrag abgeschlossen. Kunden haben immer ein Widerspruchsrecht und könneninnerhalb von 14 Tagen den Wechsel kostenlos widerrufen.Über StromAuskunftStromAuskunft ist ein TÜV geprüftes, wertorientiertes undverbraucherfreundliches Vergleichsportal für Strom und Gas, kostenlos für denKunden, unabhängig und im Familienbesitz.Auszeichnungen:TÜV geprüft, Kundenzufriedenheit 1,8Testsieger und Top Vergleichsportal 2019Platz 1 in den Kategorien Einsparpotential und KundenserviceAusgezeichnet durch das eKomi Siegel GoldStromAuskunft ist dabei Vergleichsportal und Wechselservice in einem. Dasunterscheidet das Portal von klassischen Vergleichsportalen und bringtentscheidende Vorteile. Kunden haben damit die Wahl, ob Sie- regelmäßig mit Automatisierung- regelmäßig ohne Automatisierung- oder einmalig den Strom- und Gasanbieter wechseln möchten.