Anbieter für IoT-Vernetzung EMnify erhält 57 Millionen US-Dollar (50 Millionen Euro) im Rahmen seiner Series B Runde von One Peak

Berlin (ots/PRNewswire) -- EMnify erhält 50 Millionen Euro vom Londoner Wachstumsfonds One Peak als alleinigem Investor.- Das Kapital wird die globale Expansion von EMnify beschleunigen und die Entwicklung der proprietären IoT-Plattform vorantreiben.- Das Unternehmen plant, seine Mitarbeiterzahl bis 2022 zu verdoppeln, um das Wachstum weiter zu steigern.EMnify, die führende Cloud-basierte Plattform für Konnektivität im modernen Internet der Dinge (IoT), gibt heute eine Investition der Serie B durch den Londoner Wachstumsinvestor One Peak in Höhe von 57 Millionen US-Dollar (50 Millionen Euro) bekannt. Das in Berlin und Würzburg ansässige Unternehmen wird das neue Kapital einsetzen, um seine globale Marktexpansion mit besonderem Fokus auf die USA zu beschleunigen sowie seine proprietäre, branchenführende IoT-Plattform weiterzuentwickeln und zu optimieren. Um die aktuelle Wachstumsdynamik zu nutzen, plant das Unternehmen, sein Führungsteam weiter auszubauen und die Mitarbeiterzahl bis 2022 zu verdoppeln. Der Schwerpunkt wird dabei auf Stellen in den Bereichen Technologie und Go-to-Market in der DACH-Region sowie in Nordamerika liegen.EMnify stattet Tausende von Kunden mit sicherer, zuverlässiger und global vernetzter IoT-Konnektivität für Millionen von vernetzten Geräten aus. Das Unternehmen gibt für 2016 bis 2021 eine CAGR (Compound Annual Growth Rate, durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 190 Prozent im SIM-Bereich und 77 Prozent beim Umsatz an.Die EMnify-API- und SIM-Technologien verbinden jede Art von IoT-Anwendung sicher mit dem Application-Backend. Die Cloud-nativen Integrationen und No-Code-Workflows ermöglichen eine nahtlose Skalierbarkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg, für Implementierungen jeder Größe – vom lokalen Start-up bis zum globalen Unternehmen.Das EMnify-IoT-Supernetwork setzt neue Industriestandards und ist das größte unabhängige IoT-Netzwerk seiner Art. Es unterstützt den lokalen Zugang (2G – 5G, LTE-M, NB-IoT) zu über 600 Mobilfunkbetreibern – 397 in direkten Partnerschaften – in fast 200 Ländern aus mehr als 25 Cloud-Regionen. Plan ist, bis 2022 weitere 10 Cloud-Regionen hinzuzufügen.„Mit One Peak gewinnen wir nicht nur einen Investor, sondern auch einen strategischen Partner mit Expertise im Bereich europäischer, auf globales Wachstum ausgerichteter SaaS-Scale-ups. EMnify hat in kurzer Zeit einen weiten Weg zurückgelegt und ist perfekt aufgestellt, um dieses Kapital zu nutzen und unsere Marktexpansion und Produktentwicklung weltweit zu beschleunigen. Einen besonderen Fokus werden wir auf den US-Markt richten, wo wir bereits 20 Prozent unserer weltweiten Kundenbasis haben. Sie machen über 30 Prozent unseres Umsatzes aus", betonte Frank Stoecker, CEO und Mitgründer von EMnify. „Wir freuen uns darauf, noch viel mehr Unternehmen jeglicher Größe dabei zu helfen, ihre IoT-Lösungen weltweit zu vernetzen, zu sichern und zu skalieren."„Der globale Mobilfunkmarkt für das Internet der Dinge nähert sich einem Wendepunkt. Denn der Bedarf an ortsunabhängigen Echtzeitdaten ist größer als je zuvor, während immer kleinere Modulgrößen und geringere Bereitstellungskosten eine Fülle von Anwendungsfällen ermöglichen. EMnify ebnet den Weg, um die Nachfrage nach globaler, grenzenloser Vernetzung zu erfüllen, die als Cloud-native Ressource analog zu anderen bestehenden Komponenten eines modernen Technologie-Stacks verfügbar ist", kommentierte David Klein, Managing Partner bei One Peak. „Wir sind sehr beeindruckt von EMnifys starkem und kapitaleffizientem Wachstumskurs, seinem disruptiven Best-in-Class-Technologie-Stack und seinem erstklassigen Gründerteam. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen alle Voraussetzungen mitbringt, um der globale Standard im Bereich IoT-Vernetzung zu werden und freuen uns darauf, EMnify in seiner nächsten Phase des explosionsartigen Wachstums zu unterstützen."Bis heute hat EMnify 80 Millionen US-Dollar (70 Millionen Euro) an Beteiligungskapital eingeworben. Die bahnbrechende Softwareplattform und der kundenorientierte Ansatz des Unternehmens werden durch mehr als 110 internationale IoT-Experten in Vollzeit ermöglicht. Sie unterstützen schnell wachsende IoT-Unternehmen aus 70 Ländern bei der Skalierung ihrer Lösungen in mehr als 140 Märkten.Über One PeakOne Peak ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in Technologieunternehmen in der Aufbauphase investiert. One Peak stellt außergewöhnlichen Unternehmern Wachstumskapital, operatives Fachwissen und Zugang zu seinem umfangreichen Netzwerk zur Verfügung, um innovative und schnell wachsende Unternehmen in dauerhafte, Maßstäbe setzende Marktführer zu verwandeln. Neben EMnify hat One Peak unter anderem in Neo4j, DocPlanner, Spryker Systems, PandaDoc, Keepit, Cymulate, Paysend, HighQ, Quentic, Coople, DataGuard, Brightflag und viele mehr investiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.onepeakpartners.com.Über EMnifyEMnify ist der führende Cloud Communication Platform-Anbieter für die Mobilfunkkommunikation im IoT-Stack, der weltweit Millionen von IoT-Geräten verbindet – von Elektrofahrzeugen über Energiezähler, Alarmsysteme und GPS-Tracker bis hin zu Thermometern und Gesundheits-Wearables.Die EMnify-API- und SIM-Technologie verbindet jede Art von IoT-Implementierung sicher mit ihrem Application-Backend. Die Cloud-nativen Integrationen und No-Code-Workflows von EMnify gewährleisten eine nahtlose Skalierbarkeit über den gesamten Lebenszyklus für Implementierungen jeder Größe – vom lokalen Start-up bis zum globalen Unternehmen.Das EMnify-IoT-Supernetwork ist das größte global verteilte mobile Cloud-Kernnetz seiner Art und unterstützt den lokalen Netzzugang (2G - 5G, LTE-M, NB-IoT) in über 195 Ländern aus mehr als 25 Cloud-Regionen – Tendenz steigend. Die Lösung von EMnify basiert auf Partnerschaften mit den führenden Hyperscaler-Cloud-Dienstleistern, Systemintegratoren und Hunderten von Mobilnetzbetreibern weltweit.EMnify wurde 2014 gegründet und war das erste Unternehmen, das die mobilfunkgestützte IoT-Vernetzung in eine einfach zu nutzende Cloud-Ressource umwandelte, auf die heute Tausende der innovativsten Unternehmen der Welt vertrauen. Um mehr über EMnify zu erfahren, besuchen Sie bitte www.emnify.com/de (http://www.emnify.com/).Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1726790/EMnify_Co_founders.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1726791/EMnify_Logo.jpgPressekontakt:Maura McCarthy,017671698760Original-Content von: EMnify, übermittelt durch news aktuell