Anbaufläche von Zuckerrüben sinkt

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Berlin (ots) - Das Statistische Bundesamt hatte in der vergangenenWoche eine Schätzung der Zuckerrübenanbaufläche herausgegeben. DieZahl von 437.000 ha war jedoch falsch und wurde zwischenzeitlichdeutlich nach unten korrigiert. Die WVZ geht vorläufig von einemRückgang der Vertragsfläche auf rund 379.000 ha aus. Das sind ca.12.000 ha weniger gegenüber dem Vorjahr.Die Verträge für diese Anbaufläche wurden geschlossen, als dieFolgen des Anwendungsverbots von Neonicotinoiden bei der Beizung desZuckerrübensaatguts noch nicht absehbar waren. Mittlerweile geht dieWVZ von deutlichen Ertragsverlusten aus, da anstelle der verbotenenNeonicotinoide nur weniger wirksame Verfahren zur Bekämpfung vonSchädlingen zur Verfügung stehen. Derartige Einschränkungen habenLandwirte in anderen Ländern nicht.In diesen Wochen entscheiden viele Landwirte über ihren Rübenanbauim nächsten Jahr. Die fortdauernden Wettbewerbsverzerrungen zu Lastendeutscher Anbauer bei Pflanzenschutzmitteln und Sonderprämien für denRübenanbau lassen einen weiteren deutlichen Rückgang der Anbauflächein 2020 befürchten. Appelle an die Bundesregierung, zielführendeMaßnahmen gegen die Benachteiligung des Zuckerrübenanbaus inDeutschland zu ergreifen, sind bislang leider verhallt. Daher ist miteiner weiteren Verschärfung der Krise im Zuckersektor zu rechnen.Für weitere Informationen zu den Wettbewerbsverzerrungen, lesenSie unseren "Infodienst Fair Play für unsere Zuckerrübenbauern".Link zum WVZ Infodienst: https://bit.ly/2QR9f3ZPressekontakt:Sandra GolzLeitung KommunikationWirtschaftliche Vereinigung ZuckerFriedrichstraße 6910117 BerlinTel.: +49 30 206 18 95-50presse@zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell