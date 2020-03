Anatomage lanciert Table 7 mit Physiologie-Funktionen für digitale Kadaver

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Anatomage Inc, ein führender Anbietervon 3D-Medizintechnik, stellt heute Table 7 vor und vereint Physiologie-Elementemit echten menschlichen Kadavern.Anatomage ist das erste Unternehmen, das erfolgreich Physiologie-Funktionen mitechten menschlichen Kadavern integriert hat. Die Table 7-Software für denAnatomage Table versetzt Nutzer in die Lage, mit vier physiologischen Tools(Heart Motion, Nerve Connection, Pathways und Catheterization) einen Kadaverteilweise wieder zum Leben zu erwecken.Das Heart Motion-Tool stellt die physiologische Herzfunktion des Kadavers wiederher. Dazu wird der gesamte Herzzyklus simuliert und der Herzrhythmus mit derintegrierten digitalen Elektrokardiografie synchronisiert. Auf diese Weiseunterstützt das Tool das Erlernen der Herz-Kreislauf-Physiologie.Das Nerve Connection-Tool bietet eine interaktive Anzeige der Nervenversorgungvom Gehirn bis zu einem Dermatom, Muskel oder Organ. Durch das Tool erhaltenStudierende Einblick in den physiologischen Kontext des menschlichenNervensystems. Es erklärt die Neuroanatomie, indem die Nervenwurzel für jedendenkbaren Reiz lokalisiert werden kann.Mit dem Pathways-Tool werden der Wirkstofftransport und verschiedenephysiologische Bahnen des Kadavers veranschaulicht. Durch Darstellung desphysiologischen Mechanismus während des Transports chemischer Verbindungenliefert das Tool visuelle Referenzen der Physiologie für Toxikologie,Pharmakologie und jede gegebene medizinische Studienrichtung.Mit dem Catheterization-Tool kann man die Einführung eines Katheters an einemdigitalen Kadaver üben. In Kombination mit dem Anatomage Table erhaltenStudierende einen Einblick, wie die Herzkatheterisierung am lebenden Menschenunter realen Bedingungen durchgeführt wird - eine wichtige Praxiserfahrung inVorbereitung auf den Arztberuf.Die Integration von Physiologie-Elementen mit Kadavern ist der erste Schrittbeim Aufbau eines digitalen Körpers, der wie ein lebender menschlichen Körperfunktioniert, zum Zweck der medizinischen Simulation und Ausbildung. Neben denPhysiologie-Elementen bietet Table 7 Unterrichtsmaterial auf medizinischemHochschulniveau, darunter 60 annotierte 3D-Prosektionen an echten Kadavern, 400vorgefertigte medizinische Bildvoreinstellungen und von echten Radiologengesichtete 3D-Radiologieberichte. Darüber hinaus beinhaltet das Updatezusätzliche regionale Anatomiescans in hoher Auflösung, verbesserteAbfrageoptionen, annotierte Knochenmarkierungen und eine optimierteHistologieanzeige für den Table (beispielsweise eine Vergleichsfunktion für 4verschiedene histologische Gewebe). In Summe werten diese Technologien denNutzen eines physischen Kadavers für verschiedene medizinische Disziplinendeutlich auf.Der Anatomage Table inklusive 4 echter menschlicher Kadaver in Lebensgröße undmehr als 1.000 realer pathologischer Fälle wird weltweit von Tausenden Lehr- undklinischen Instituten verwendet. Das neue Table 7 macht den Anatomage Table zueiner konkurrenzlosen medizinischen Lehrplattform und markiert den Beginn einesZeitalters, in dem das Lernen mit einem lebenden Kadaver möglich ist.Weitere Informationen zu Table 7 finden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736030-1&h=2562403788&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736030-1%26h%3D2875343773%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.anatomage.com%252Ftable7%252F%26a%3Dhere&a=hier).Informationen zu AnatomageAnatomage ist ein führender Anbieter von medizinischer Bildgebungstechnik undunterstützt ein Ökosystem aus Hardware und Software für 3D-Anatomie, mit demsich Anatomie höchstgenau visualisieren lässt. Mit seinen hochinnovativenProdukten transformiert Anatomage die grundlegende anatomische Ausbildung,medizinische Diagnose und Behandlungsplanung.Pressekontakt:Jack ChoiCEOAnatomage Inc.Tel.: 1-408-885-1474E-Mail: info@anatomage.comwww.anatomage.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/460414/Anatomage_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/123076/4538542OTS: Anatomage Inc.Original-Content von: Anatomage Inc., übermittelt durch news aktuell