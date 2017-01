Anatomage Inc. kündigt die Einführung seines neuen Table 5-Systems an

San Jose, Texas (ots/PRNewswire) - Anatomage Inc., die Herstellerdes weltweit ersten und einzigen lebensgroßen digitalenSeziertisches, kündigt die Einführung seines neuen Table 5-Systemsbeim International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) an, dasvom 29. Januar bis zum 1. Februar 2017 in Orlando, Florida,stattfindet.Anatomage Table 5 verfügt über eine Bildverarbeitungssoftware derhöchsten Qualität, um die echte menschliche Anatomie untersuchen zukönnen. Eine neue Ultra-High-Quality-(UHQ-)Visualisierung steht füralle klinischen Fallbeispiele und geladene Scans zur Verfügung,während der Touchscreen-Display einen Sofortzugriff auffotorealistische menschliche Anatomie bietet.Dieser Seziertisch umschließt jetzt drei komplette Leichname, dievollständig kommentiert und gänzlich sezierbar sind. DieBildbibliothek wurde auf 1.400 Einträge erweitert und bietet eineneue Kategorie für mikroskopische Histologie-Scans für verschiedeneZelltypen. Hochauflösende regionale Anatomie ermöglicht einen Blickauf kleine Strukturen, wie Nerven oder Blutgefäße, die anders nurschwierig zu sehen sind."Die hochauflösenden Scans zählen zu den nützlichsten Funktionendes Seziertischs und ich binde sie regelmäßig in meinen Unterrichtein", sagte Anne Gilroy, außerordentliche Professorin für klinischeAnatomie an der Fakultät für Radiologie der UMass Medical School."Ich habe mit Begeisterung festgestellt, dass diese neue Versionnicht nur über einen erweiterten Inhalt verfügt, sondern dieBibliothek auch kleine, fokussiertere anatomische Regionen wie dieBauchspeicheldrüse, das Mittelohr und die männlichen sowie weiblichenBeckeneingeweide umschließt. Diese können nun als vollständiginteraktive, isolierte 3D-Strukturen angesehen werden, die leichtangepasst werden können, um Muskeln, Knochen, Gefäße, usw.einzuschließen. Jede Struktur kann hinzugefügt werden und dann durchAnklicken identifiziert werden, wodurch ihr Name im Dropdown-Menü desAuswahlfensters hervorgehoben wird. Meine Studenten lieben dieseFunktion!"Die fortschrittliche Technologie des Anatomage Table ist fürAusbildungszwecke nachweislich von großem Vorteil und verbessert dieLernerfahrung sowie die studentischen Leistungen. Studien habensowohl qualitative als auch quantitative Verbesserungen derTestergebnisse in Anatomiekursen belegt."Table 5 ist bei Weitem der beste digitale Seziertisch, den wirjemals hergestellt haben", kommentierte Jack Choi, President undChief Executive Officer von Anatomage. "Wir sind zuversichtlich, dassLehrende sowie Studierende von der Qualität und Genauigkeit derrealen menschlichen Anatomie sehr beeindruckt sein werden. Wirglauben, dass der Anatomage Table ein unverzichtbares Instrument imSezierraum eines jeden anatomischen Instituts ist."Informationen zu AnatomageAnatomage Inc. ist ein Privatunternehmen mit Sitz in San Jose,Kalifornien, das medizinische sowie Bildungsinstrumente für Anatomeentwirft, herstellt und vermarktet. Produkte von Anatomage werden inZehntausenden von Kliniken und Krankenhäusern in den USA sowie aufinternationaler Ebene verwendet. Dazu zählen Geräte für diebildgeführte Chirurgie, chirurgische Instrumente,Radiologie-Software, bildgebende Geräte und Anzeigegeräte. Anatomagehat Partnerschaften mit führenden Unternehmen fürRadiologieausrüstung aufgebaut, die Anatomage-Software als ihreexklusive Bildverarbeitungssoftware nutzen.Pressekontakt:Michael BrandtVice President, MarketingAnatomage, Inc.Telefon: +1 408-368-2244E-Mail: info@anatomage.comwww.anatomage.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/460414/Anatomage_Logo.jpgOriginal-Content von: Anatomage Inc., übermittelt durch news aktuell