Anaquas neue Business Innovation Suite beschleunigt Innovationstempo in Unternehmen

Boston/München (ots) - Die Business Innovation Suite vereint F&E-, Wirtschafts- und Rechtsbereiche in Unternehmen, um Erfinder zu fördern und die Entstehung sowie Kommerzialisierung von geistigem Eigentum zu beschleunigen.Anaqua (https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=BIS_pressrelease2021), führender Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, hat die Markteinführung seiner Business Innovation SuiteTM bekannt gegeben. Damit sollen Erfinder optimal unterstützt und Unternehmen darin bestärkt werden, ihre Innovationsfähigkeiten und -prozesse zu verbessern und zu beschleunigen. Die Business Innovation Suite, die sowohl als Teil der AQX® IP-Management-Plattform von Anaqua als auch als eigenständiges Produkt angeboten wird, unterstützt alle Abteilungen eines Unternehmens - insbesondere Forschung und Entwicklung (F&E), Produktmanagement und geistiges Eigentum - indem sie funktionsübergreifende Innovationen ermöglicht, die auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens abgestimmt sind."Es gibt eine Reihe von Studien, die effektive und ineffektive Innovationsprozesse analysieren", sagt Vincent Brault, SVP für Produkt & Innovation bei Anaqua. "Ungenügende Kooperation und mangelnde Selektion bei der Prüfung von Ideen sind zwei Hindernisse, die häufig als erfolgshemmend genannt werden. Mit der Einführung der Business Innovation Suite geben wir Unternehmen eine Lösung an die Hand, die für eine verbesserte Zusammenarbeit sorgt. Außerdem wird eine effizientere und schnellere Ideenbewertung möglich, um Innovationprozesse so zu steuern, dass sie mit den Geschäftszielen übereinstimmen."Mit der Business Innovation Suite können Unternehmen aktuelle Herausforderungen, Interessenschwerpunkte und Ziele kommunizieren, um Innovationen mit der Unternehmensstrategie zu harmonisieren. Die Plattform hilft Unternehmen außerdem, durch verbesserte Zusammenarbeit und Entscheidungsprozesse mit den besten Innovationen schneller an den Markt zu gelangen. Zu den Funktionen gehören ein benutzerfreundliches, individuell angepasstes Portal zur Einreichung von Ideen, Arbeitsbereiche für die Ideenfindung und Kooperation sowie ein konfigurierbarer Prüfungsprozess und Bewertungsfunktionen für eine effiziente Entscheidungsfindung.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Das Unternehmen beliefert mehr als 50 % der 20 größten US-Patentanmelder, die 20 größten globalen Marken und eine wachsende Anzahl der renommiertesten, zukunftsorientierten Anwaltskanzleien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Die IP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren weltweit genutzt. Die Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com.Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelTrautenwolfstraße 380802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell