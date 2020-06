Anaqua wird End-to-End IP-Management Provider von GM

Köln (ots) - Globaler Automobilpionier optimiert IP-Lebenszyklen mit Software und Services von AnaquaAnaqua (https://www.anaqua.com/de) , der führende Anbieter von Managementlösungen für Innovation und geistiges Eigentum, hat heute bekannt gegeben, dass General Motors (https://www.gm.com/) (GM) sich bei der Verwaltung seines umfangreichen globalen Portfolios an Patenten und Designs für Anaqua entschieden hat.Im Rahmen der Vereinbarung nutzt GM die vollständig integrierte Software und die Services von Anaqua, um seinen IP-Management-Lifecycle global zu optimieren. Als zentrales IP-Managementsystem des Unternehmens wird Anaqua GM bei der Verwaltung seiner Erfindungen, Patente und Designs unterstützen, die Zusammenarbeit interner und externer Anwälte verbessern und Services für die Abwicklung von Patentgebühren bereitstellen. Darüber hinaus bietet Anaqua GM Echtzeit-IP-Datenanalysen und Prognosefunktionen zur Optimierung der IP-Strategie."Wir freuen uns, mit General Motors einen der weltweit größten und innovativsten Automobilhersteller zum Kundenstamm von Anaqua zählen zu können", so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Dass GM auf die Services von Anaqua setzt, zeigt, wie wichtig erfolgreiches IP-Management in der globalen Automobilbranche ist, und dass Anaqua für die Branche beim globalen Management ihrer fortlaufenden Innovationen ein wichtiger Partner ist."GM ist ein globales Unternehmen, das sich dafür einsetzt, der Welt sicherere, bessere und nachhaltigere Mobilitätslösungen zu bieten. GM und seine Tochtergesellschaften und Joint-Venture-Unternehmen verkaufen Fahrzeuge unter den Marken Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Bajoun und Wuling.Über AnaquaAnaqua ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Managementlösungen für Innovation und geistiges Eigentum (IP). Zu den Kunden des Unternehmens zählen mehr als 50 % der 25 führenden Anmelder von Patenten in den USA, mehr als 50 % der 25 führenden globalen Marken sowie eine wachsende Anzahl renommierter und zukunftsorientierter Anwaltskanzleien. Das global agierende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Europa und Asien. Weltweit nutzen fast eine Million IP-Manager, Anwälte, Rechtsassistenten, Administratoren und Innovatoren die IP-Plattform von Anaqua. Die Lösungssuite vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Services und bietet damit eine intelligente Umgebung für eine informationsbasierte IP-Strategie, fundierte IP-Entscheidungen und optimierte IP-Abläufe. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.anaqua.com/ .Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelMartiusstraße 180802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.de http://www.wordup.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133510/4616723OTS: AnaquaOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell