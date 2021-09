Anaqua verbessert das IP-Management bei Bausch Health

München / Laval, QC (ots) -Die AQX-Plattform von Anaqua ermöglicht Patent- und Markenmanagement mit integrierten IP-AnalysenAnaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=BauschHealth), führender Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass sich Bausch Health Companies Inc. für die AQX-Plattform von Anaqua entschieden hat, um die Verwaltung von geistigem Eigentum in den weltweiten Niederlassungen des Unternehmens für Gesundheitsprodukte zu verbessern.Bausch Health wird AQX von Anaqua als primäres IP-Managementsystem sowohl für das Patent- als auch für das Markenmanagement einsetzen und damit seinen bisherigen IP-Dienstleister ablösen. Bausch Health wird Anaquas breite Palette an IP-Angeboten nutzen, darunter AcclaimIP für Patentanalysen, Anaqua Services für Patentannuitäten und Markenverlängerungen sowie die AQX-Module für IP-Vertrags- und Finanzmanagement.Bob Romeo, CEO von Anaqua, betonte: "Bausch Health ist ein innovatives Gesundheitsunternehmen, das sich verpflichtet hat, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Wir sind stolz darauf, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten und seine wertvollen IP-Assets durch die erweiterten Innovations- und IP-Management-Lösungen von Anaqua besser nutzbar machen zu können."Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Die IP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Kanzlei-Fachangestellten, Administratoren und Innovatoren weltweit genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=esg)oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelTrautenwolfstraße 380802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell