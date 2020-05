Anaqua und Clarivate kündigen strategische Partnerschaft an

Köln (ots) - Durch die Integration der Markenrecherche werden Arbeitsabläufe für IP-Fachleute deutlich effizienter.Anaqua (https://go.anaqua.com/de/ots/CM) , der führende Anbieter von Lösungen für Innovation und Management von geistigem Eigentum, und Clarivate Plc (NYSE:CCC), ein weltweit führender Anbieter zur Bereitstellung von vertrauenswürdigen Erkenntnissen und Analysen zur Beschleunigung des Innovationstempos, haben heute eine neue strategische Partnerschaft verkündet. Im Rahmen der Kooperation wirdCompuMark(TM), eine Sparte von Clarivate und Branchenführer für Markenrecherchen und -schutzlösungen, in Zukunft mit Anaqua zusammenarbeiten, um IP-Experten dabei zu unterstützen, effizienter zu arbeiten.Die Allianz bietet eine nahtlose Integration zwischen der ANAQUA® IP-Management-Plattform und der CompuMark-Plattform (https://clarivate.com/compumark/) für Markenrecherche und -schutz, wodurch Arbeitsabläufe für IP-Experten erheblich effizienter werden. Anaqua und Clarivate teilen sich eine Reihe von Kunden, die bisher über den gesamten Markenlebenszyklus - von der Prüfung über die Freigabe bis hin zur Verwaltung - unterschiedliche Aktivitäten auf den beiden Plattformen durchführen. Die ab Sommer 2020 geplante Zusammenführung bietet einen einfacheren Zugang zu den Systemen, ermöglicht die automatische gemeinsame Nutzung von Daten und macht den zeitaufwändigen manuellen Export überflüssig. Dies wird dazu beitragen, Arbeitsprozesse zu rationalisieren und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.Bob Romeo, CEO von Anaqua, betonte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Clarivate und CompuMark, dem Marktführer für Markenrecherchen und -schutzlösungen. Durch die Zusammenarbeit bieten wir Markenprofis eine Lösung für den gesamten Lebenszyklus, die ihnen hilft, Zeit zu sparen, den Workflow zu verbessern und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Die Möglichkeiten sind sehr vielversprechend. Und dies ist erst der Anfang. "Jeff Roy, Präsident der IP-Gruppe von Clarivate, bekräftigte: "Unsere Partnerschaft mit Anaqua bietet eine zeitsparende Lösung auf der Grundlage branchenführender Technologie, wodurch wir unseren Kunden einen besseren Service bieten können. Wir sind ständig dabei, unsere Lösungen zu erneuern und auszubauen, damit unsere Kunden, weltweit führende Marken, Unternehmen und IP-Büros, effektiver, effizienter und mit mehr Vertrauen arbeiten können. "Über AnaquaAnaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-End Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum und wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50 % der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl der renommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen finden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird die IP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften, Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren und Innovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindet Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient, gewinnbringende IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://go.anaqua.com/de/ots/CM .Über Clarivate(TM)Clarivate ist weltweit führend in der Bereitstellung zuverlässiger Erkenntnisse und Analysen zur Beschleunigung des Innovationstempos. Wir haben einige der vertrauenswürdigsten Marken über den gesamten Innovations-Lebenszyklus aufgebaut, darunter das Web of Science(TM), Cortellis(TM), DRG, Derwent(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor(TM) und Techstreet(TM). Heute hat Clarivate eine mutige unternehmerische Mission, unseren Kunden dabei zu helfen, die Zeit von neuen Ideen zu lebensverändernden Innovationen zu verkürzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte clarivate.com.Vorausschauende AussagenDiese Pressemitteilung und darin enthaltene mündliche Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen zu Clarivate enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben Clarivates aktuelle Erwartungen oder Prognosen zukünftiger Ereignisse wieder und können Aussagen über Ergebnisse, erwartete Synergien und andere zukünftige Erwartungen enthalten. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Faktoren außerhalb der Kontrolle von Clarivate, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Clarivate übernimmt keine Verpflichtung, die hier gemachten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelMartiusstraße 180802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.de http://www.wordup.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133510/4602719OTS: AnaquaOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell