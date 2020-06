Anaqua erwirbt O P Solutions zur Erweiterung und Verbesserung seines IP-Management-Angebots

Boston / München (ots) - Übernahme stärkt die Produktlinie für Anwaltskanzleien mit PATTSY WAVE®-LösungAnaqua (https://go.anaqua.com/de/ots/OP) , der führende Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Innovation und geistigem Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass er den Anbieter von IP-Management-Software und Praxisautomatisierung O P Solutions (https://www.pattsy.com/) übernommen hat. Die Transaktion soll die Wachstumsstrategie von Anaqua bei Anwaltskanzleien beschleunigen. Außerdem unterstützt sie das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung von IP-Lösungen, die den diversifizierten und sich entwickelnden Bedürfnissen des heutigen IP-Managementmarktes gerecht werden.Zu diesem Zweck wird das Vorzeigeprodukt von O P Solutions, PATTSY WAVE®, als zweite eigenständige Marke zu ANAQUA for Law Firms hinzukommen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen des IP-Kanzleimarktes gerecht zu werden. Anaqua wird weiterhin weltweit in beide Lösungen investieren und dem Kundenstamm von O P Solutions sein erweitertes Angebot an Dienstleistungen, einschließlich der Zahlungen für Patent-Jahresgebühren und Markenverlängerungen, anbieten."Beide Unternehmen teilen das tiefe Engagement, den Kunden und dem breiteren Markt erstklassige Softwarelösungen anzubieten", so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Mit seiner tiefen Verwurzelung im Segment des IP-Managements wird O P Solutions die Fachkompetenz von Anaqua für Anwaltskanzleien stärken und einen starken Katalysator für den zukünftigen Erfolg in diesem Markt darstellen."Mit der Übernahme wird Spencer Siskind von seiner derzeitigen Funktion als CEO von O P Solutions zurücktreten, während der Rest des Teams unter Romeos Führung dem Anaqua-Geschäft beitreten wird."Die Vereinigung der beiden Unternehmen soll dazu dienen, der wachsenden Nachfrage nach mehr Effizienz bei der Automatisierung der IP-Praxis gerecht zu werden", sagte Siskind. "Seit meinen ersten Kontakten mit dem Anaqua-Team war ich vom Erfolg des Unternehmens sowohl weltweit als auch innerhalb des Unternehmensmarktes beeindruckt und glaube, dass sich unsere Kernkompetenzen gut ergänzen."Marks Baughan Securities LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von O P Solutions und Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von Anaqua.Über AnaquaAnaqua ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Managementlösungen für Innovation und geistiges Eigentum (IP). Zu den Kunden des Unternehmens zählen mehr als 50 % der 25 führenden Anmelder von Patenten in den USA, mehr als 50 % der 25 führenden globalen Marken sowie eine wachsende Anzahl renommierter und zukunftsorientierter Anwaltskanzleien. Das global agierende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Europa und Asien. Weltweit nutzen fast eine Million IP-Manager, Anwälte, Rechtsassistenten, Administratoren und Innovatoren die IP-Plattform von Anaqua. Die Lösungssuite vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Services und bietet damit eine intelligente Umgebung für eine informationsbasierte IP-Strategie, fundierte IP-Entscheidungen und optimierte IP-Abläufe. Weitere Informationen finden Sie unter https://go.anaqua.com/de/ots/OP .Über O P SolutionsO P Solutions ist seit 1990 ein führender Anbieter von qualitativ hochwertiger Software für geistiges Eigentum. O P Solutions gehört zu einer sehr kleinen Gruppe von Anbietern, die sich seit drei Jahrzehnten in einer vom Wandel geprägten Branche durchgesetzt haben. Sein Marktanteil, der zu den höchsten in der Branche zählt, ist auf die Qualität und Zuverlässigkeit ihres Produkts, die hohe Reaktionsfähigkeit des Support-Personals und ein tiefes Verständnis der IP-Landschaft zurückzuführen.PATTSY ® (Patent and Trademark Tracking System) wird von Hunderten von Organisationen rund um den Globus verwendet, darunter einige der größten Patent- und Markenanmelder der Welt. PATTSY WAVE ® ist die modernste browserbasierte Docketing-Software von O P Solutions.Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelMartiusstraße 180802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.de http://www.wordup.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133510/4625755OTS: AnaquaOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell