Anaqua erhält den diesjährigen ESG-Preis von Astorg

München / Boston (ots) - Führender Anbieter für IP-Management-Software für seine Leistungen in den Bereichen gender diversity, Ethik und Nachhaltigkeit ausgezeichnetAnaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=esg), führender Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, wurde für seine Leistungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit dem diesjährigen ESG-Award des globalen Private-Equity-Unternehmens Astorg ausgezeichnet. Astorg ist Mehrheitsaktionär bei Anaqua.Astorg setzt sich für verantwortungsbewusste Investitionen ein und hat sich zum Ziel gesetzt, das Risiko für die Fonds und Portfoliounternehmen der Gruppe zu senken und gleichzeitig die Erträge zu steigern, damit die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) sind von zentraler Bedeutung für die Aktivitäten von Astorg und vollständig in die Strategien und Prozesse des Unternehmens integriert. Jedes Jahr vergibt Astorg den Astorg ESG Award an dasjenige Portfoliounternehmen, das die bedeutendsten Leistungen in diesem Bereich erbringt und das größte Engagement für das ESG-Programm von Astorg zeigt.Viviana Occhionorelli, ESG-Direktorin bei Astorg, sagte: "Wir haben Anaqua den ESG-Award 2021 für Leistungen in den Bereichen Gender Diversity (für einen Frauenanteil von 40 Prozent in den Führungspositionen des Unternehmens), Ethik (für die Einführung eines Ethikprogramms, das einen Verhaltenskodex und dementsprechende Schulungen umfasst) und Nachhaltigkeit (für das erste Softwareunternehmen im Astorg-Portfolio, das seine direkten und indirekten Kohlendioxidemissionen berechnet und den Silbermedaillen-Status von EcoVadis für seine ESG-Leistung erhalten hat) verliehen."Bob Romeo, CEO von Anaqua, kommentierte: "Wir sind sehr stolz darauf, den ESG-Preis 2021 von Astorg zu erhalten. Dies spiegelt die Bedeutung wider, die wir als Unternehmen der Nachhaltigkeit, der Gleichberechtigung und dem verantwortungsvollen Wirtschaften beimessen, sowie die gute Arbeit, die wir in diesen Bereichen leisten."Susan Grover, Vizepräsidentin der Personalabteilung von Anaqua, fügte hinzu: "Es ist eine Ehre, den ESG-Preis von Astorg zu erhalten, der unsere laufenden Bemühungen in allen drei Säulen anerkennt. Diese Initiative steht in direktem Einklang mit unseren Grundwerten, und wir verpflichten uns damit, weiterhin Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit zu machen."Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Die IP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Kanzlei-Fachangestellten, Administratoren und Innovatoren weltweit genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=esg)oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Über AstorgAstorg ist ein globales Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 12 Milliarden Euro. Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende globale Unternehmen mit Hauptsitz in Europa oder den USA zu erwerben, und bietet ihnen die strategische Führung, Governance und das Kapital, das sie zur Erreichung ihrer Wachstumsziele benötigen. Astorg verfügt über eine ausgeprägte Unternehmenskultur, eine langfristige Aktionärsperspektive und ein schlankes Entscheidungsgremium. Das Unternehmen verfügt über wertvolle Branchenkenntnisse in den Bereichen Software, Gesundheitswesen, professionelle Business-to-Business-Dienstleistungen und technologiebasierte Industrieunternehmen. Astorg betreibt Niederlassungen in London, Paris, New York, Frankfurt, Mailand und Luxemburg. Für weitere Informationen über Astorg besuchen Sie www.astorg.com und folgen Sie Astorg auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/astorg/).