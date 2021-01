Anaplan Aktie: Warum Piper Sandler bullish auf Anaplan ist!

Piper Sandler-Analyst Brent Bracelin ist heiß und kalt auf zwei Software-Aktien aufgrund von Aufwärtsprognosen und Übernahmen.

Die Anaplan-These

Bracelin stufte die Aktien von Anaplan Inc. (NYSE:PLAN) von “Neutral” auf “Overweight” hoch und erhöhte das Kursziel von 66 auf 87 US-Dollar. “2021 könnte die nächste Back-Office-Makeover einläuten, die längst überfällig ist”, so Bracelin in der Upgrade-Note. Die Pandemie und die Remote-Arbeit haben veraltete Back-Office-Workflows ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung