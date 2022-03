Anaplan-Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Die Aktien von Anaplan Inc. (NYSE:PLAN) werden am Montagmorgen deutlich höher gehandelt, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, dass es von der Software-Investmentfirma Thoma Bravo übernommen wird. Die Unternehmen schlossen eine endgültige Vereinbarung, in der Thoma Bravo 66 US-Dollar pro Aktie für die Übernahme von Anaplan in einer Transaktion mit einem Gesamtwert von etwa 10,7 Milliarden US-Dollar zahlen wird.

Die Transaktion soll in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung