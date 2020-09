Ananas für die Katze

Wien (ots) - Mit Enzymen von Ananaspulver unterstützt Placamax, ein neues Produkt von NutriLabs, das Management akuter und chronischer Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bei Katzen.Die Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) der Katze ist eine selten diagnostizierte und somit unterschätzte Erkrankung von Katzen. Die oftmals schmerzhafte Entzündung kann akut oder chronisch verlaufen. Eine Prognose ist meist schwer, weil Katzen in der Regel sehr spät Symptome zeigen. Nicht selten gibt es zum Zeitpunkt der Diagnose bereits chronische, häufig irreparable Veränderungen.NutriLabs unterstützt nun mit seiner Produktneuheit Placamax Katze die betroffenen Tiere und Katzenbesitzer. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Produkten spezialisiert, die veterinärmedizinische Behandlungen begleiten. Ein von Nutrilabs entwickeltes Produkt zur Versorgung mit fehlenden Enzymen versorgt den Organismus der Katze mit den einem Extrakt aus Schweinepankreas und Ananaspulver und unterstützt damit den Verdauungsapparat.„Diese Erkrankung kommt bei Katzen häufiger vor als man denkt. Klinisch diagnostiziert wurden bisher weniger als ein Prozent. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Bei der Obduktion von 115 Katzen wiesen 16 Prozent einen signifikanten pathologischen Befund der Bauchspeicheldrüse auf“, erklärt Nutrilabs-CEO und Veterinär Dr. Bernhard Lischka in einem Interview mit dem aktuellen VetJournal. Verschiedene Vorerkrankungen wie Darmentzündungen, gestörter Gallenfluss, Hyperkalzämie, erhöhte Blutfettwerte oder auch eine Autoimmunität können zu Pankreatitis führen.Anders als beim Hund können Symptome bei der Katze sehr unterschiedlich ausfallen. Katzenbesitzer, die Lethargie, starkes Abmagern, Untertemperatur und Durchfall bei ihrem Tier beobachten, sollten die Möglichkeit einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse in Erwägung ziehen und den Rat eines Tierarztes einholen – zumal nur etwa ein Drittel der betroffenen Katzen auch Bauchschmerzen und Blähungen, die typischen Symptome beim Hund, anzeigt.Placamax ist ein Diätergänzungsfuttermittel, das auch in der Akutphase unterstützend wirkt. Es ersetzt jedoch nicht die entzündungshemmende und hydrierende Therapie. Bei chronischer Erkrankung kann Placamax als Dauergabe verabreicht werden. Der wesentliche Unterschied zu anderen Produkten ist der zusätzliche Einsatz von Ananaspulver, dessen Verdauungsenzyme im Schweinepankreas nicht ausreichend enthalten sind.Pressekontakt:kundenservice@nutrilabs.eu,www.nutrilabs.euDie freie Verwendung des Bildmaterials ist an eine Veröffentlichung dieserPresseaussendung gebunden, bitte beachten Sie das Copyright, © Covetrus / Andrea KerssenbrockOriginal-Content von: NutriLabs, übermittelt durch news aktuell