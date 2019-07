Stuttgart (ots) -Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" amDienstag, 16. Juli 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike BrenninkmeyerAnanas wird immer günstiger, Lebensmittelkonzerne halten denEinkaufspreis der Südfrucht massiv niedrig. In Supermärkten kostetsie im Sonderangebot weniger als einen Euro. Auch ein Preis von zweiEuro ist für den weiten Weg aus Costa Rica und die Herstellungskostennicht angemessen. Die Preispolitik der Lebensmittelkonzerne haltenExpertinnen und Experten für einen der Gründe für die katastrophalenBedingungen, unter denen die Arbeiterinnen und Arbeiter auf denPlantagen arbeiten: geringer Lohn, massiver Einsatz von Pestizidenund eine damit verbundene erhöhte Krebsrate. Das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 16. Juli 2019,20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung.Gefährliche Gasflaschen - Vorsicht Explosionsgefahr Gasflaschensind nicht nur bei Campern beliebt, auch beim Grillen oder Kochenzuhause werden sie eingesetzt. Doch wer die wichtigstenSicherheitshinweise für Nutzung und Transport nicht umsetzt, riskiertlebensgefährliche Vergiftungen, Explosionen und Brände.Keime im Planschbecken - so kann man sicher badenIn kleinen Schwimmpools oder Planschbecken für zu Hause vermehrensich Algen, Pilze oder Fäkalbakterien sehr schnell. "Marktcheck"zeigt, was bei der Poolhygiene zu beachten ist und wie einfach sicheigene Messungen durchführen lassen.Handwerkerstichprobe - Jalousien-ProfisMit versteckter Kamera testet "Markcheck" die Arbeit vonJalousien-Spezialisten.Schöne Füße - Schluss mit Fußpilz und CoDer "Marktcheck"-Gesundheitsexperte gibt Tipps, wie Hornhaut,Hühneraugen, eingewachsene Zehennägel oder sogar Fußpilz behandeltwerden können."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARDMediathek (www.ARDmediathek.de) und unter www.SWR.de/marktcheck sowieauf YouTube (www.youtube.com/marktcheck) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/marktcheck-ananas.Alle Beiträge sind nach Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de zusehen.Fotos bei www.ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell